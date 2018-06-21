Жители села Лебяжье провели экологическую акцию у лесополосы

mavit
Автор: mavit Июнь 21, 2018 11:45

Жители села Лебяжье провели экологическую акцию у лесополосы

Жители села Лебяжье провели экологическую акцию у лесополосы

Жители села Лебяжье провели экологическую акцию у лесополосы

Вчера, 19 июня, в с.Лебяжье активисты территориального общественного самоуправления организовали экологическую акцию, посвященную объявленному в России году волонтера.

10 добровольцев-жителей села очищали от мусора и веток улицу Центральную и улицу Школьную в районе лесополосы, а также стелу с.Лебяжье. С территории было собрано 12 мешков мусора.

Отметим, что всего с начала года общественники Центрального района провели более 100 экологических акций.

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mavit
Автор: mavit Июнь 21, 2018 11:45
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