Жители села Лебяжье провели экологическую акцию у лесополосы

Вчера, 19 июня, в с.Лебяжье активисты территориального общественного самоуправления организовали экологическую акцию, посвященную объявленному в России году волонтера.

10 добровольцев-жителей села очищали от мусора и веток улицу Центральную и улицу Школьную в районе лесополосы, а также стелу с.Лебяжье. С территории было собрано 12 мешков мусора.

Отметим, что всего с начала года общественники Центрального района провели более 100 экологических акций.