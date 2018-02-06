К июлю все банкоматы страны будут готовы к принятию новых купюр

Российские банки до начала июля 2018 года завершат переоборудование своих банкоматов под выдачу и прием новых купюр номиналом 200 и 2000 рублей, — рассказывают «Известия».

Об этом «Известиям» рассказали в топ-30 кредитных организаций. Крупнейшие из них закончат процесс уже в январе–феврале, остальные — во II квартале. Это означает, что россияне уже с середины лета смогут полноценно пользоваться новой наличностью.

Крупнейшие кредитные организации завершают переоборудование своих банкоматов и терминалов под выдачу и прием банкнот нового образца. Большинство банков почти готовы к этому. «Известия» опросили топ-30 российских финансовых организаций по активам.

Это означает, что проблем с новыми купюрами у граждан не будет, отметил предправления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин. О сложностях с использованием новых банкнот после их выпуска говорили защитники прав потребителей. Особенно это актуально для сельской местности.

Согласно данным на сайте Центробанка, в России работает 201,7 тыс. банкоматов. Только в Сбербанке эта сеть насчитывает более 71,5 тыс. устройств.

— В январе 2018 года Сбербанк планирует завершить необходимые технические работы по обеспечению приема банкнот номиналом 200 и 2000 рублей на всех устройствах самообслуживания, которые позволяют вносить обновления, — рассказали «Известиям» в банке. — Сбербанк будет осуществлять применение настроек программного обеспечения равномерно по всей территории РФ.

Директор департамента дистанционного банковского обслуживания Бинбанка Никита Хомутов отметил, что ряд банкоматов кредитной организации уже выдает купюры номиналом 200 и 2000 рублей. При этом в тестовом режиме отрабатываются операции по внесению этих банкнот.

— До конца февраля мы завершим настройки всей сети как по выдаче, так и по приему. Внесение будет доступно в тех устройствах, в которых есть соответствующая техническая возможность, — пояснил Никита Хомутов.

Фото: ТАСС/Станислав Красильников