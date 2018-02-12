Качественная хирургия в Днепре, доступная каждому

Сегодня многие по-прежнему скептически относятся к частным медицинским учреждениям и по старинке идут лечиться в государственные больницы. Зачем же испытывать на своих нервах все прелести недостатка сервиса и невежество медицинских работников? Пролечиться за те же деньги более качественно можно в клинике Пирогова. Здесь общая хирургия в городе Днепр доступна для каждого, кроме того всех посетителей ждет:

приятное общение с компетентным и вежливым персоналом;

комфортные условия размещения в дневном стационаре;

высокий сервис медицинского обслуживания;

максимальное внимание со стороны младшего медперсонала и лечащего врача;

полная конфиденциальность всех взаимоотношений с клиникой;

быстрое реагирование на все просьбы и замечания;

широкий спектр услуг по урологии, отоларингологии, гастроэнтерологии и других медицинских направлениях.

Подробнее об услугах ЛОРа можно прочитать здесь http://pirogov-clinic.com.ua/services/operativnaya-otolaringologiya/zabolevaniya-nosa/.

Почему лично я обратился сюда

Были проблемы по мужской части. Предстояло сделать операцию. Клинику Пирогова мне порекомендовали хорошие друзья. Да и на слуху у нас в городе она уже давно.

Немного нервничал, но уже на первом приеме понял, что все будет хорошо. Клиника представляет собой современный медицинский центр. Все операционные и манипуляционные кабинеты оснащены по самому высокому разряду. Хороший технический и кадровый потенциал позволяют браться даже за самые трудные случаи и гарантировать выздоровление. Подробнее об услугах в сфере урологии можно узнать по ссылке http://pirogov-clinic.com.ua/services/operativnaya-urologiya/.

Врач подробно объяснил мне, как будет происходить операция, сколько по времени займет реабилитационный период. На все свои вопросы я получил исчерпывающие профессиональные ответы. После чего мы назначили дату операции.

Мои результаты и рекомендации

Все необходимые анализы быстро без очередей и недорого сдал по месту. Операция прошла успешно. Я быстро отошел от наркоза. Потому что в клинике используются только инновационные методы обезболивания. Восстановился после операции еще быстрее, чем ожидал.

Сейчас чувствую легкость в теле и снова в строю в половой сфере. Клинику Пирогова рекомендую всем, кто хочет выздороветь на все 100%, а не просто полечиться. Кроме того, здесь качественный сервис медицинского обслуживания и приятное общение. Я выбираю медицину будущего, и теперь буду обращаться исключительно сюда, что вам также советую!

Василий Михайлович Сапрун