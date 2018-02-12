Качественная хирургия в Днепре, доступная каждому

mavit
Автор: mavit Февраль 12, 2018 05:18

Качественная хирургия в Днепре, доступная каждому

Сегодня многие по-прежнему скептически относятся к частным медицинским учреждениям и по старинке идут лечиться в государственные больницы. Зачем же испытывать на своих нервах все прелести недостатка сервиса и невежество медицинских работников? Пролечиться за те же деньги более качественно можно в клинике Пирогова. Здесь общая хирургия в городе Днепр доступна для каждого, кроме того всех посетителей ждет:

  • приятное общение с компетентным и вежливым персоналом;
  • комфортные условия размещения в дневном стационаре;
  • высокий сервис медицинского обслуживания;
  • максимальное внимание со стороны младшего медперсонала и лечащего врача;
  • полная конфиденциальность всех взаимоотношений с клиникой;
  • быстрое реагирование на все просьбы и замечания;
  • широкий спектр услуг по урологии, отоларингологии, гастроэнтерологии и других медицинских направлениях.

Подробнее об услугах ЛОРа можно прочитать здесь http://pirogov-clinic.com.ua/services/operativnaya-otolaringologiya/zabolevaniya-nosa/.

Почему лично я обратился сюда

Были проблемы по мужской части. Предстояло сделать операцию. Клинику Пирогова мне порекомендовали хорошие друзья. Да и на слуху у нас в городе она уже давно.

Немного нервничал, но уже на первом приеме понял, что все будет хорошо. Клиника представляет собой современный медицинский центр. Все операционные и манипуляционные кабинеты оснащены по самому высокому разряду. Хороший технический и кадровый потенциал позволяют браться даже за самые трудные случаи и гарантировать выздоровление. Подробнее об услугах в сфере урологии можно узнать по ссылке http://pirogov-clinic.com.ua/services/operativnaya-urologiya/.

Врач подробно объяснил мне, как будет происходить операция, сколько по времени займет реабилитационный период. На все свои вопросы я получил исчерпывающие профессиональные ответы. После чего мы назначили дату операции.

Мои результаты и рекомендации

Все необходимые анализы быстро без очередей и недорого сдал по месту. Операция прошла успешно. Я быстро отошел от наркоза. Потому что в клинике используются только инновационные методы обезболивания. Восстановился после операции еще быстрее, чем ожидал.

Сейчас чувствую легкость в теле и снова в строю в половой сфере. Клинику Пирогова рекомендую всем, кто хочет выздороветь на все 100%, а не просто полечиться. Кроме того, здесь качественный сервис медицинского обслуживания и приятное общение. Я выбираю медицину будущего, и теперь буду обращаться исключительно сюда, что вам также советую!

Василий Михайлович Сапрун

Читайте также

mavit
Автор: mavit Февраль 12, 2018 05:18
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Анна

    Анна

    А училище для корекционных детей платное еслив закончил одно образование

    Читать статью

  • просто супер! 2февраля состоится их выступление в Великих Луках

    Читать статью
  • Stroitelstvo.Guru

    Stroitelstvo.Guru

    Гипсовая штукатурка используется только внутри помещений и позволяет получить очень гладкую белую поверхность, готовую к финальной отделке.

    Читать статью
  • Таня

    Таня

    Я хочу поступить на менеджмент после 9, какие документы надо, сколько учиться и когда день открытых дверей?

    Читать статью
  • Василий

    Василий

    Интересная игра.

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии