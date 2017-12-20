Как бесплатно позвонить оператору Мегафон

Часто сложно самому разобраться в новом тарифе либо в новой услуге оператора. Поэтому для абонентов важно качественное соединение со службой поддержки. Как позвонить оператору Мегафон и разрешить все возникшие вопросы, разбираем в данной статье.

Способы обращения в службу

Сегодня предоставляется масса видов соединения с консультантом компании. Среди них:

официальный сайт

звонок по специальным номерам

личный кабинет

любое отделение мобильной компании

смс-сообщение

социальные сети

Каждый вид связи имеет свои преимущества и отвечает индивидуальным запросам пользователей.

Звонок в службу поддержки Мегафон

Клиенты Мегафон всегда могут обратиться к специалисту совершенно бесплатно по номеру 0500. Этим номером могут пользоваться только абоненты оператора.

После звонка в службу обратившемуся необходимо прослушать информационный блок, который подается автоматически. Есть вероятность, что волнующая вас проблема будет освещена в этом сообщении, и необходимость в связи со специалистом отпадет сама собой.

Как совершить прямой звонок

Если вы не хотите слушать информацию автоответчика, а желаете напрямую обратиться к специалисту, наберите номер 8 800 5500 500. Вызов предлагается на бесплатной основе только пользователям Мегафон. Абоненты, привязанные к другим компаниям сотовой связи, будут платить по тарифу.

Вышеуказанный номер является универсальным способом связи с представителем Мегафон: соединяется как со стационарными, так и с мобильными телефонами любых операторов.

Звонок оператору при роуминге

Для часто путешествующих за границу Мегафон установил специальный номер +79261110500, который несет ряд преимуществ:

бесплатный вызов

короткий интервал ожидания

Отправка сообщения

Для отправки смс необходимо указать номер 0500 в строке получателя и в тексте самого сообщения кратко и доступно описать свою проблему. Смс-сервис также предоставляется бесплатно, но обратная связь может занять от получаса и более.

Личный кабинет

Это весьма удобный сервис, поскольку в системе можно найти абсолютно любые интересующие вас сведения. Здесь вы можете управлять своими тарифами и подключенными услугами. При необходимости предусмотрена обратная связь, дающая возможность быстро получить консультацию или подсказку.

Официальный сайт

Задать интересующие вас вопросы можно на сайте Мегафон. Для этого необходимо заполнить на странице поля, указав свое ФИО, телефон и электронную почту. Ответ вам придет в электронном письме в течение суток.

Социальные сети

Получить компетентную помощь от сотрудников Мегафон не составит труда и в социальных сетях. Для этого необходимо посетить официальную группу компании, где вы можете связаться онлайн с представителями оператора и описать им волнующие вас проблемы.

Отделение Мегафон

Для разрешения возникших трудностей у вас всегда есть возможность обратиться в ближайший офис оператора. Компетентные консультанты разберутся в вашей проблеме и постараются устранить ее как можно быстрее.