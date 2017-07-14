Как быстро и выгодно купить валюту?

Самый быстрый способ купить валюту – воспользоваться услугами банка. Сделать это просто, если найти обменный пункт с выгодным курсом. Самостоятельно искать банки в своем городе и сравнивать курсы валют в каждом из них — занятие, требующее не мало времени. Однако можно воспользоваться сайтом mainfin.ru, в котором собрана информация обо всех банках,кредитных продуктах, вкладах и актуальных курсах валют в каждом отделении.

Найти выгодный курс валют вы сможете буквально в несколько кликов. Для этого нужно.

Сперва зайти на страницу сайта mainfin.ru. Перед вами открывается главная страница с анализом показателей за ближайший месяц. Вы можете посмотреть в динамике, как изменился курс доллара. При наведении мышкой на график получите конкретные денежные суммы, за которые производился обмен за нужное число.

Если хотите обменять рубли на американскую валюту, нажмите на «Доллар». В первой таблице открывается курс в банках Москвы на сегодня, в том числе лучший обменный курс. Ниже в сводной таблице представлены все предложения от лицензированных банков. Наиболее выгодные подсвечиваются красным цветом. Сразу же указывается, во сколько часов по московскому времени происходило последнее обновление информации. В нижней части приведен график динамики курса продажи и покупки.

Информация по каждой позиции меняется в режиме реального времени. Банки в таблице сортируются по убыванию выгодности курсов. При необходимости вы можете применить свою сортировку и свое название города.

2. Выберите из списка банков тот, который предлагает вам наиболее выгодный курс. Кликаем на название. Открывается окошко, в котором прописана информация о самом финансовом учреждении, его рейтинге по активам, вкладам, кредитам.

3. Спускаемся ниже до «Курс валют в отделениях». В таблице указаны адреса филиалов, курсы и дата обновления. Если хотите получить более подробную информацию о графике работы отделения, то переходим на нужную страницу. На ней будет указан телефон, режим работы. Для удобства есть и схема расположения нужного учреждения на карте.

Пользователям сразу же предлагается воспользоваться конвертером валют. Для этого введите сколько денег и в какой валюте хотите обменять. Результат будет выдан на этой же странице в автоматическом режиме. Если хотите вернуться на страницу с предложениями от разных банков, то нажмите на «Все курсы валют».