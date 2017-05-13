Как грамотно вписать книжный шкаф в интерьер?

В нашем современном мире, когда новейшие технологии проникли во все сферы жизни, чтение бумажных книг стало не актуальным. Появление книг электронных, аудиокниг незаметно или, отнюдь, очень заметно, вытесняло из наших интерьеров книжные полки. Но все же это касается не всех. Еще остались истинные любители «живых книг», а значит и проблема их хранения остается актуальной и сегодня. И хорошо если в Вашем доме под библиотеку можно отвести целое помещение. Но чаще всего таких условий у людей нет. Поэтому хранение книг, поиск места для книжного шкафа, рано или поздно заставит задуматься. Книжные шкафы можно сделать самому или заказать в специализированной мастерской, а можно купить книжный шкаф в интернет магазине.

Если удастся совместить «два в одном» – то есть, вписать книжный шкаф в интерьер и создать эстетическую цветовую игру за счет ярких корешков книг, можно «убить двух зайцев». Именно поэтому, исходя из такой простой цели, прятать книги в шкафах за дверками не всегда уместно. По традиции, стеллаж для книг бывает открытым, состоящий из полок на общем каркасе. Такая конструкция книжной полки может легко вписаться в любую нишу, в любое пространство интерьера.

Книжный шкаф в интерьере вполне может быть совмещен с ящиками другого назначения, с распахивающимися или раздвижными дверцами. В них могут храниться всевозможные предметы домашнего обихода, которые не хотелось бы выставлять. Иногда дизайнеры предлагают решение таких полок с ящиками, располагая их хаотически, а не только в определенном месте, например, внизу или вверху.

Шкафы для книг могут быть и со стеклянными дверками, в которых могут храниться наиболее ценные книжные экземпляры, которым солнечный свет может повредить. Даже если стекло слегка будет тонированное, оно не скроет презентабельную красоту корешков. Такие шкафы могут, в том числе, предотвратить попадание влаги на книги, и располагать их можно на видном месте. В таких шкафах уместна встроенная подсветка.

В современном интерьере стеллаж для книг очень удачно может вписаться во всю высоту и ширину стены. В таком случае надо позаботиться о проблеме доставания книг с верхних полок. Для этого существуют специальные лестницы и складные стремянки, которые можно использовать, приставляя к шкафу, так и устанавливая на монтажные полозья.

Весьма удобным местом для книжного шкафа может стать обычная дверь. Она может быть потаенной, встроенной в шкаф. Или, правильнее было сказать, – шкаф встраивается в стену, где запланированы книжные полки. Это очень интересный дизайнерский ход в любом помещении. При конструировании подобного шкафа, надо учитывать, что нагружать дверь-полку не следует: дверь может провиснуть.

Резюмируя данную тему – как грамотно вписать книжный шкаф в интерьер – хочется отметить, что вариантов может быть множество. Все зависит от планировки помещений, воображения и Вашего желания.