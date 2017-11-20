Как и в каких банках можно получить кредит по паспорту

Сегодня во многих банках есть возможность получить заем только по паспорту. Особенность данного вида займа в том, что его проще получить, и он доступен для безработных и лиц, не имеющих возможность подтвердить заработную плату справкой с места работы. Следствием это для банка становится повышенный риск невозврата кредита, и банк закладывает риск невозврата, повышая процентную ставку. Читайте подробнее о кредитной карте банка Ренессанс Кредит, условиях получения ссуды и дополнительных возможностях для заемщиков.

Требования

Обычно требования банков к заемщикам, желающим получить кредит по паспорту, значительно менее серьезные по сравнению с получающими стандартные кредиты по нескольким документам. Ограничения чаще всего касаются возраста: для получения ссуды от банка необходимо быть не младше 18 лет, но и не старше 60 или 70 на момент погашения кредита. Несколько проще бывает взять займ по паспорту клиентам, которые получают зарплату на карту банка, имеют в нем депозит или уже брали денежные средства в банке ранее и возвращали в срок.

Ограничения

Банки не так тщательно проверяют кредитную историю заемщиков по паспорту, но людям, имевшим задолженности по кредитам в прошлом, может быть отказано в выдаче займа, также как и тем, кто имеет слишком большую кредитную загруженность, даже если все платежи вносятся в срок. В отдельных банках существуют ограничения на выдачу займов людям, прописанным в Дагестане, Крыму или Чечне.

В каких банках можно получить кредит по паспорту.

Выбор финансовых учреждений, дающих возможность получить деньги лишь по паспорту, достаточно широк. Чаще всего предложения касаются не кредита наличными, а кредитных карт. Клиенты ценят достаточно выгодные условия, на которых они предоставляется, а также то, что решение можно получить в течение 15 минут. Кроме банка Ренессанс кредиты по паспорту предоставляют следующие финансовые учреждения:

Промсвязьбанк;

Тачбанк;

Тинькоф;

CКб банк;

Восточный.

Что необходимо для получения кредита

Для того, чтобы оформить займ, необходимо подать заявку онлайн или в отделении банка. В отдельных кредитных организациях не требуется даже посещение офиса, поскольку процедура подачи и рассмотрения заявки происходит исключительно онлайн. В отдельных случаях банки предлагают снизить процентную ставку при предоставлении второго документа: загранпаспорта, СНИЛС или водительских прав. После этого остается ждать решения сотрудника службы безопасности банка. Обычно срок ответа не превышает одного рабочего дня, но значительно чаще решение принимается быстрее.