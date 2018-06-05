Как купить поролоновый матрас и не ошибиться в выборе?

К поролоновым матрасам у большинства потребителей отношение незаслуженно скептическое. Если раньше изделия быстро проседали, теряли форму, начинали крошиться, то теперь с развитием технологий, качественные характеристики удалось значительно улучшить. Модифицированные добавки положительно влияют на плотность, эластичность, срок эксплуатации. Мало, кто знает, но широко рекламируемые матрасы из пенополиуретана — те же поролоновые модели разной жесткости. Прогноз эксплуатации лучших марок поролона достигает 15 лет. Магазин ДивоСон предлагает широкий выбор матрацов из ППУ на любые случаи жизни: в вакуумной упаковке, с кокосовой койрой, для дачи, для гостей.

Показатели плотности: информация для сведения

Чем мягче поролон, тем ненадежнее и опаснее для здоровья изделие. Оно не способно к нормальной поддержке спины и позвоночника, а значит, не может обеспечить качественный отдых и комфорт.

Чтобы честно выполнять несущие функции, наполнитель должен быть достаточно жестким. Ориентироваться можно на марки поролона:

VE — вязкоэластичный. Главное преимущество в медленном восстановлении первоначальной формы после сжатия. Это материал с эффектом «памяти тела»;

ST — стандартный. Обладает хорошими показателями жесткости, упругостью, долговечностью, но не рекомендуется в изделиях для интенсивной эксплуатации людям с большим весом;

EL — марка жесткого, армированного поролона, популярного в качестве наполнителя ППУ-матрасов;

HS — сверхмягкий материал, для производства мягкой мебели и матрасов используется достаточно редко;

HR — высокоэластичая пена с большим количеством модифицирующих полимерных добавок. Самая долговечная в применении.

Чтобы иметь запас прочности на 4-5 лет, индекс плотности следует подбирать выше 28 кг/м3 у марок EL и превышать 35 кг/м3 у марок ST.

Достоинства матрасов из ППУ

По своим свойствам современные матрасы из поролона достойны того, чтобы пользоваться ими в повседневной жизни.

Среди преимуществ:

доступная стоимость;

хорошая жесткость;

легкость;

возможность выбора марки по характеристикам;

высокая воздухопроницаемость.

При нерегулярном использовании, необходимости хранения, рекомендуется свернуть изделие в рулон и поместить в кладовую с постоянной температурой, низкой влажностью.

Чтобы купить поролоновый матрас, ориентируйтесь на показатели плотности, обращайте внимание на комбинированные набивки, его соответствие условиям эксплуатации и максимально допустимой нагрузке, тогда изделие прослужит вам не один десяток лет.