Как накрутить подписчиков ВКонтакте: способы

Самый простой способ получить начальную аудиторию — это пригласить друзей. Не обошлось без ограничений, которые заключаются всего в 40 заявках в течении каждых 12 часов.

Конечно, друзья Вконтакте пусть и составят первичную публику, но лучше всего выбирать среди них наиболее заинтересованных личностей, способных помочь в продвижении репостами и лайками на страницы.

Если же вы решите находить подписчиков через глобальный поиск, то воспользуйтесь параметрами поиска отметив город проживания, возраст и пол возможных членов группы.

Конкурсы, опросы, розыгрыши

Ещё один способ привлечь к себе новых людей, завлечь их на интересный конкурс или опрос. Такие ивенты чаще репостят, тем самым повышая интерес к группе или страницы. Но если с розыгрышами и конкурсами всё понято, то опрос Вконтакте должен быть действительно интересным и привлекать внимание сторонней публики, не выходя за нормы приличия или провоцируя администрацию ресурса заблокировать вашу деятельности.

Онлайн сервисы

Самый простой, но в то же время удобный способ получить подписчиков. Такие сервисы работают как биржи. Вы можете посещать их для получения бесплатных подписчиков или покупать их за реальные вложения. Накрутка подписчиков ВК онлайн имеет свои недостатки. Это касается фейковых страниц, которые приходят к вам в группу или на страницу, после чего попадают в бан или висят мёртвым грузом. Если таких пользователей слишком много, вашу страницу также могут заблокировать за накрутку пользователей.

Реклама

Проще всего привлечь новых пользователей — использовать таргерированную рекламу. Появляется она автоматически в самой социальной сети, что позволяет обратить на неё внимание заинтересованным личностям. Обойдётся такой способ дорого, но если реклама будет правильно сделано, то с неё можно получить до полутысячи подписчиков. Но не стоит забывать, что начинающие владельцы групп берутся за продвижение самостоятельно и нередко на этом теряют деньги.