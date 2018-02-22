Как определить доходность online слота до игры?

Оценка прибыльности игровых автоматов является необходимым условием экономически эффективной игры в казино. Можно оценивать выгодность слота по результатам игры, но лучше уметь анализировать доходность ещё до начала прокруток. Это можно сделать по нескольким критериям, речь о которых пойдёт в данной статье.

Чтобы играть в азартные игры онлайн в интернет казино выгодно, необходимо отдавать предпочтение экземплярам, отвечающим определённым критериям. Так, для прибыльной игры лучше всего выбирать слоты с гибкой системой настройки основных игровых параметров и режимов. Приветствуется широкий диапазон ставок и линий выплат, возможность настройки курса кредита и выбора режима вращения барабанов. Чем лучше продумана система настройки, и чем шире диапазон значений задаваемых игровых параметров, тем лучше. Нужно заметить, что в любой момент после остановки барабанов можно внести изменения в настройки игры, изменив ставки, количество линий или другие значимые параметры.

Прямым свидетельством высокой доходности игрового автомата может послужить наличие специальной символики, которая зачастую оказывается незаменимым помощником в вопросах построения выигрышных комбинаций. Например, если говорить о таком популярном представителе класса, как дикий символ, то он способен достраивать любые обычные последовательности, делая их выигрышными. Так происходит при выпадении дикого символа на позиции недостающей картинки последовательности на одной линии выплат. Дикий символ не только дополняет цепочки, расширяя их на один элемент, но также способен повышать их стандартные коэффициенты выплат в два раза. То есть комбинации с этой картинкой автоматически становятся вдвое более доходными.

Оценка потенциальной доходности слотов не представляется возможной без анализа дисперсии выплат. Она бывает трёх типов: низкая, средняя и высокая. Слоты из каждой категории имеют свои особенности, которые совершенно необходимо учитывать при выборе системы ставок и стратегии игры. Самыми прибыльными многие считают игровые автоматы с высокой дисперсией, но играть в них на крупные ставки не рекомендуется из-за повышенных финансовых рисков. Требуется длительная игра, чтобы собрать крупную комбинацию и выиграть приличную сумму. Слоты средней и низкой дисперсии чаще выдают выигрышные комбинации, поэтому в них можно играть и на довольно крупные ставки. Но на большую отдачу со стороны слота здесь рассчитывать не приходится.