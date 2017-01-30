Как осуществляется процедура внесения изменений в устав
Устав является единственным главным учредительным документом ООО – общества с ограниченной ответственностью. В нем прописаны все нормы, которыми регламентируется как деятельность общества, так и взаимоотношения между его участниками.
Конечно, в ООО могут происходить всевозможные перемены, к примеру, касающиеся местонахождения, состава участников общества, смены руководства и т.д. Преобразования любого характера предполагают такую процедуру, как внесение изменений дополнений в устав. После государственной регистрации они официально вступают в силу.
Внесение изменений в устав ООО 2017: существующие группы изменений
Все вносимые коррективы можно разделить на две категории: те, которые отражаются в ЕГРЮЛ, и те, которые не заносятся в государственный реестр.
Так, первая группа предполагает внесение изменений в устав, которые касаются:
- Названия ООО;
- Местонахождения общества;
- Уставного капитала;
- Представительств ООО.
Вторая категория предполагает следующее:
- Необходимость приведения документа в соответствие закону №312 от 30 декабря 2008 года. Под это требование автоматически попадают общества с ограниченной ответственностью, созданные до 1 июля 2017 года.
- Некоторые положения, которые остаются на усмотрении участников общества с ограниченной ответственностью. В частности, к таким положениям относится: необходимое число голосов для принятия того или иного решения; срок, в течение которого общество осуществляет свою деятельность; выход участника из общества и ряд других вопросов.
- Приведение главного документа общества с ограниченной ответственностью в соответствие с правками в Гражданском кодексе Российской Федерации, внесенными в сентябре 2014 года.
Внесение изменений в устав учреждения: какие документы необходимо предоставить налоговой инспекции
Данная процедура предполагает необходимость обязательной подачи в налоговую инспекцию перечня документов, а именно:
- Устав новой редакции;
- Выписка из Единого государственного реестра;
- Свидетельство, которое подтверждает внесение записи в Единый государственный реестр.
Внесение изменений в устав предполагает безукоризненное знание действующего законодательства Российской Федерации. Если вы приняли решение о внесении изменений в устав, обратитесь в специализированную бухгалтерскую компанию «Альграс», которая поможет грамотно выполнить эту задачу.
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