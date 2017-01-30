Как осуществляется процедура внесения изменений в устав

Елизавета Коротаева
Автор: Елизавета Коротаева Январь 30, 2017 04:00

Как осуществляется процедура внесения изменений в устав

Устав является единственным главным учредительным документом ООО – общества с ограниченной ответственностью. В нем прописаны все нормы, которыми регламентируется как деятельность общества, так и взаимоотношения между его участниками.  

Конечно, в ООО могут происходить всевозможные перемены, к примеру, касающиеся местонахождения, состава участников общества, смены руководства и т.д. Преобразования любого характера предполагают такую процедуру, как внесение изменений дополнений в устав. После государственной регистрации они официально вступают в силу.

Внесение изменений в устав ООО 2017: существующие группы изменений

Все вносимые коррективы можно разделить на две категории: те, которые отражаются в ЕГРЮЛ, и те, которые не заносятся в государственный реестр.

Так, первая группа предполагает внесение изменений в устав, которые касаются:

  • Названия ООО;
  • Местонахождения общества;
  • Уставного капитала;
  • Представительств ООО.

Вторая категория предполагает следующее:

  • Необходимость приведения документа в соответствие закону №312 от 30 декабря 2008 года. Под это требование автоматически попадают общества с ограниченной ответственностью, созданные до 1 июля 2017 года.
  • Некоторые положения, которые остаются на усмотрении участников общества с ограниченной ответственностью. В частности, к таким положениям относится: необходимое число голосов для принятия того или иного решения; срок, в течение которого общество осуществляет свою деятельность; выход участника из общества и ряд других вопросов.
  • Приведение главного документа общества с ограниченной ответственностью в соответствие с правками в Гражданском кодексе Российской Федерации, внесенными в сентябре 2014 года.

Внесение изменений в устав учреждения: какие документы необходимо предоставить налоговой инспекции

Данная процедура предполагает необходимость обязательной подачи в налоговую инспекцию перечня документов, а именно:

  • Устав новой редакции;
  • Выписка из Единого государственного реестра;
  • Свидетельство, которое подтверждает внесение записи в Единый государственный реестр.

Внесение изменений в устав предполагает безукоризненное знание действующего законодательства Российской Федерации. Если вы приняли решение о внесении изменений в устав, обратитесь в специализированную бухгалтерскую компанию «Альграс», которая поможет грамотно выполнить эту задачу.

 

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Елизавета Коротаева
Автор: Елизавета Коротаева Январь 30, 2017 04:00
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