Как получить образование в Англии

Сегодняшние условия глобализации полностью стирают этнические, культурные и географические границы, поэтому сегодня молодёжь имеет массу возможностей для самореализации. Эта возможность очень важна, когда речь идёт о образовании и получении диплома, который будет цениться во всём мире.

К тому же, сами образовательные учреждения заинтересованы в привлечении умных молодых людей, которые составят умственный потенциал страны. Однако, на пути получения образования заграницей, в том числе и в Англии, существует масса преград, главными из которых являются:

знание языка;

стоимость обучения;

жильё для студентов в Лондоне.

Образование в Англии

Стоит заметить, что знание языка – это хоть и сложная, но решаемая задача для иностранных студентов. Во-первых, в самой Англии есть множество репетиторов, которые обучать разговорным и литературным особенностям языка. Поэтому знание языка – это не главная проблема для обучения в Англии. Более тяжёлым является стоимость обучения в английских университетах. Так, стоимость обучения в Лондоне за год может достигать до 16 тысяч долларов. Однако, и здесь есть выход: в Англии существует система финансирования учащихся на основе получения грантов. Таким образом, образование становится для студента бесплатным. Даже если получить грант не удалось, то для иностранцев, которые учатся в Англии разработана система скидок, что делает сумму обучения чуть доступней. Однако, даже с такой скидкой образование в Англии вместе с жильём и проживанием составляет неподъёмную сумму. Поэтому для иностранных студентов существует несколько вариантов для проживания:

комната в общежитии (кампус);

съём квартиры;

жизнь с семьёй.

Для студентов, которые получили грант на обучение или же были приглашены в какой-либо из университетов Англии, предоставляются комнаты в общежитии (кампусе). Если же студент не хочет жить в общежитии — можно снимать квартиру. Причём если студент подрабатывает – то он вполне может позволить себе аренду квартиры. Последний вариант – жизнь с семьёй – является компромиссным между первыми. Студент живёт вместе с семьёй, таким образом, может приобщиться к семейным ценностям английской семьи.

Для того, чтобы отправить ребёнка учиться за границу не нужно ждать, когда придёт время поступать в университет. Обучение школьников в Англии происходит как в частных, так и в общих образовательных учреждениях.