Как получить вид на жительство. Неоходимые документы и стоимость

Вид на жительство даёт право на постоянное проживание в государстве для человека, который является гражданином другой страны или вообще не имеет гражданства. Получая ВНЖ, Вы приобретаете право на свободный въезд и выезд из страны в любое время в течение некоторого срока. Кроме того, вид на жительство даёт множество плюсов: Вы можете оформлять водительские права, получать образование, лечиться по страховке, брать кредиты, получать пенсионные выплаты, приобретать автомобили и недвижимость. Существует достаточно много способов получить ВНЖ: можно вступить в брак с человеком, имеющим гражданство данной страны; можно поступить в ВУЗ или купить недвижимость, заключить трудовой договор, приехать в качестве волонтёра, создать свой бизнес, вложиться в экономику и так далее. Так или иначе, все эти способы сопряжены с определёнными трудностями, которые ожидают тех, кто принял решение получить вид на жительство.

Сложности процедуры

Основная сложность связана с тем, что Вам потребуется собрать большое количество документов и пройти через все круги бюрократического ада. Более того, в этой процедуре есть свои риски: если Вам откажут в получении вида на жительство, за этим непременно последуют неприятности. Во-первых, Вы понесёте материальные потери, так как до получения ВНЖ оплачивается страховка и жильё на год без возврата денег. А во-вторых, в дальнейшем могут возникнуть сложности с получением визы.

Как не получить отказ?

Лучше всего прибегнуть к услугам специалистов, а не пытаться оформить вид на жительство самостоятельно: Вы можете не знать многих нюансов этой процедуры, что чревато последствиями, описанными выше. Итак, основные преимущества обращения за помощью в специальную компанию:

1) Обращаясь к профессионалам, Вы можете быть уверены, что соберёте все необходимые документы;

2) Так Вы существенно ускорите процесс, избавитесь от ненужных задержек;

3) Вы получите профессиональную поддержку и защиту ваших интересов;

4) Вам не потребуется самостоятельно углубляться в юридические знания, чтобы разобраться в тонкостях дела;

5) Можно не беспокоиться о рисках.

Лучшая стратегия

Для того, чтобы гарантированно получить вид на жительство, нужно прибегнуть к комплексному подходу: разобраться в законах страны и особенностях получения ВНЖ, тщательно изучить список требуемых документов (не стоит надеяться, что без какого-то из них можно обойтись — не получится), собрать всё необходимое и, конечно, не помешало бы обратиться за профессиональной помощью и консультацией: это сэкономит Вам и нервы, и время, и деньги.