Как правильно подобрать хайлайтер?

К настоящему времени мы все хорошо знакомы с тенденцией стробирования, которая охватила весь мир красоты и продолжает доминировать в трендах. Хайлайтер становится таким же классическим и существенным атрибутом макияжа, как румяна или подводка для глаз. Но с бесконечным количеством вариантов хайлатеров, как выбрать тот, который подойдет именно вам? Как основа под макияж и нюдовая помада, некоторые легкие оттенки лучше работают с определенными тонами кожи. Наш магазин косметики предлагает большой выбор хайлайтеров и другой профессиональной косметики.

Те, у кого светлые оттенки кожи, должны выбирать хайлайтеры с перламутровым, ледяным серебряным или блеском брызг шампанского. Легкий пигмент добавляет достаточно сияния цвету лица. Например, яркий хайлайтер с оттенком слоновой кости выглядит потрясающе на светлой коже. Следует избегать слишком теплых оттенков или содержащих красные оттенки. Небольшой уход в темные оттенки и вы будете выглядеть искусственно. Если вы хотите немного цвета, чтобы «согреть» тон лица, попробуйте использовать кремовый персик, мягкий розовый румянец или светло-коричневый бронзатор на щеках. Это даст вашему лицу приятное свечение, которое выглядит естественно, а не как пластик.

Чтобы ваш цвет лица выглядел холодным и гладким, теплые тона кожи должны покрываться хайлайтерами с персиковым или золотым оттенком. На оттенках оливкового или среднего тона, хорошо работает более холодные оттенки. Вы также можете использовать золотые оттенки для более теплых тонов кожи.

Так как ваш тон кожи естественным образом приспосабливается к бронзовому взгляду, попробуйте сделать шаг дальше. Добавьте бронзовую или золотую тень и металлическую помаду, чтобы вы выглядели как золотая богиня. Он идеально подходит для более теплых весенних и летних месяцев, когда вы хотите выглядеть так, как будто вы часами загорали на пляже, без воздействия вредных воздействию ультрафиолетовых лучей.

Богатые вариации розового золота и бронзы творят чудеса на лицах с более темными оттенками кожи. Просто не забудьте найти варианты, которые добавляют много пигмента и избегают холодных, опалесцирующих оттенков, так как они могут вызвать появление серого цвета вместо того, чтобы светиться изнутри. Такие хайлайтеры есть, например здесь: https://goddess.com.ua/makiyazh/lico/hajlajter.

Нанесите глубокий розовый крем на румянец после хайлайтера и растушуйте его, чтобы он сливался с освещающим оттенком. Для получения советов о том, как смешивать хайлайтер с основой для макияжа, используйтесь с советами профессионалов. Вы можете связаться с нашими консультантами, получив все необходимые данные. Стоимость продукции лояльная, а ее качество находится на высоком уровне. Менеджеры магазина точно знают, кК помочь подобрать подходящую косметику для профессионалов и любителей, которые хотят получить от макияжа больше. Мы гарантируем качество каждой единицы товара и своевременную доставку заявленной продукции.