Как правильно стелить ламинат: советы для новичков

Укладка ламината, как и многих других материалов, начинается с того, что вначале подготавливается основание, на которое будет укладываться ламинат. Наиболее распространенный метод – плавающий, при котором за счет специальной конструкции (в ее основе лежат так называемые замковые соединения).

В данном случае не потребуется клей. Такая укладка не является сложной – купить ламинат таркетт в Минске, однако существуют определенные нюансы. Их необходимо учитывать, чтобы увеличить срок эксплуатации.

Купить материал лучше с пяти-десятипроцентным запасом. А в том случае, когда укладывать его будут по диагонали, запас должен составлять до пятнадцати процентов. Приобретенным панелям нужно дать время: на двое суток их следует поместить в том помещении, где их будут укладывать. Укладку необходимо выполнять в условиях, когда влажность не превышает семьдесят процентов, а температура составляет восемнадцать-двадцать градусов (допустимая – пятнадцать-тридцать). У основания температура не должна быть выше восемнадцати градусов, поэтому если у вас встроена система «теплый пол», то ее необходимо отключить. Основание из бетона следует подвергнуть гидроизоляции (рулонная, из строительного полиэтилена должна быть уложена с двадцатисантиметровым нахлестом, чуть заходя на стены; скрепление полос осуществляется скотчем).

Под ламинат нужно выстелить подложку толщиной в три миллиметра, а между панелями, а также стенами следует оставить зазор для тех расширений, которые могут возникнуть в результате температурных изменений. Чтобы распределить нагрузку равномерно, нужно укладывать панели с определенным смещением. Не используйте панели длиной менее тридцати и шириной уже пяти сантиметров. Лучше всего укладывать при таком направлении, когда свет будет падать вдоль межпанельных швов. Деревянные клинья, вставляющиеся вдоль стен, нужно устанавливать через каждые двадцать пять сантиметров. Они должны быть толщиной от восьми до двадцати миллиметров. Укладывать ламинат можно вдоль стен, перпендикулярно и по диагонали. Начинают укладывать обычно с угла, который удален от двери.

Таким образом, уложить ламинат самостоятельно не составит большого труда.