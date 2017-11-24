Как правильно выбрать колеса для автомобиля?
От выбора колёс зависят ходовые качества авто, они будто топливо: разницу между качественным и не очень ощущается сразу. Но всё по порядку.
Прежде чем переходить к покупке, нужно знать определённые параметры для выбора:
на какой сезон они рассчитаны;
рисунок протектора;
ширина шины;
высота профиля;
индекс скорости и нагрузки.
Не стоит думать, будто выбор колёс, это такое страшное занятие, на любом тематическом интернет-ресурсе, можно найти рекомендации по выбору колёс для любого авто. Если такой метод вам не по душе, всегда можно обратиться в магазин колесо спб и получить исчерпывающие информацию от консультантов. Итак, как же параметра шин, влияют на управление транспортным средством.
Начать стоит с сезонности. Понятное дело, что кататься на зимней резине летом, будет основательно глупым поступком. Здесь выбор должен пасть на ту, что лучше всего подходит под погодные условия за окном.
Далее, переходим к типу протектора. Строение рисунка на шине может сильно отличаться. Он бывает направленным и ненаправленным, симметричным и асимметричным. Базовым считается комплектация из симметричного ненаправленного рисунка. Направленность нужна для эффективного водоотведения, что в отдельных случаях позволяет избежать аквапланирования. А асимметрия, сочетает в себе курсовую устойчивость и отличное водоотведение.
На шинах всегда есть определенная маркировка. Обозначает она ширину шины и высоту профиля, выглядеть она может примерно так: 185/70 R14. Где 185 – это та самая ширина в миллиметрах. Этот параметр варьируется от одного автомобиля к другому.
Второй цифра после 185, в нашем случае 70, обозначает индекс высоты профиля в процентном соотношение к ширине шины. То есть, мы имеет значение 70%.
Следом стоит рассмотреть индекс нагрузки. Находится он где-то рядом с приведёнными параметрами выше. Например, если на маркировке значится 96H, то наш индекс те самые 96. Обозначает она допустимую нагрузку, которая высчитывается с максимально возможной на автомобиль.
Индекс скорости отвечает за максимально допустимую скорость, при которой колёса сохраняют свои номинальные параметры.
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