Как правильно выбрать колеса для автомобиля?

От выбора колёс зависят ходовые качества авто, они будто топливо: разницу между качественным и не очень ощущается сразу. Но всё по порядку.

Прежде чем переходить к покупке, нужно знать определённые параметры для выбора:

на какой сезон они рассчитаны;

рисунок протектора;

ширина шины;

высота профиля;

индекс скорости и нагрузки.

Не стоит думать, будто выбор колёс, это такое страшное занятие, на любом тематическом интернет-ресурсе, можно найти рекомендации по выбору колёс для любого авто. Если такой метод вам не по душе, всегда можно обратиться в магазин колесо спб и получить исчерпывающие информацию от консультантов. Итак, как же параметра шин, влияют на управление транспортным средством.

Начать стоит с сезонности. Понятное дело, что кататься на зимней резине летом, будет основательно глупым поступком. Здесь выбор должен пасть на ту, что лучше всего подходит под погодные условия за окном.

Далее, переходим к типу протектора. Строение рисунка на шине может сильно отличаться. Он бывает направленным и ненаправленным, симметричным и асимметричным. Базовым считается комплектация из симметричного ненаправленного рисунка. Направленность нужна для эффективного водоотведения, что в отдельных случаях позволяет избежать аквапланирования. А асимметрия, сочетает в себе курсовую устойчивость и отличное водоотведение.

На шинах всегда есть определенная маркировка. Обозначает она ширину шины и высоту профиля, выглядеть она может примерно так: 185/70 R14. Где 185 – это та самая ширина в миллиметрах. Этот параметр варьируется от одного автомобиля к другому.

Второй цифра после 185, в нашем случае 70, обозначает индекс высоты профиля в процентном соотношение к ширине шины. То есть, мы имеет значение 70%.

Следом стоит рассмотреть индекс нагрузки. Находится он где-то рядом с приведёнными параметрами выше. Например, если на маркировке значится 96H, то наш индекс те самые 96. Обозначает она допустимую нагрузку, которая высчитывается с максимально возможной на автомобиль.

Индекс скорости отвечает за максимально допустимую скорость, при которой колёса сохраняют свои номинальные параметры.