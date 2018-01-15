Как проиндексировали пенсии неработающих пенсионеров в Алтайском крае?

Индексация пенсий неработающих пенсионеров в Алтайском крае в январе 2018 года составила 3,7%, — рассказывает «Алтайская правда».

Размер фиксированной выплаты вырос до 4 тыс. 982,9 рубля в месяц, а стоимость пенсионного балла возросла с 78,58 руб. до 81,49 рублей.

Средний размер страховой пенсии составил 12 тыс. 606 рублей. При этом средний размер страховой пенсии по старости стал равняться 12 тыс. 844 руб.

В 2018-ом пенсии пересчитали именно с 1 января, а не с 1 февраля, как ранее. Кстати, в 2017 году страховые пенсии были проиндексированы на 5,8%.

Для получения права на страховую пенсию по старости в 2018 году необходимо иметь не менее 9 лет стажа и 13,8 пенсионных баллов. Максимальное количество пенсионных баллов, которое можно получить в этом году, составляет 8,7.

А с 1 февраля размеры ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), которую получают федеральные льготники, будут проиндексированы ориентировочно на 3,2%

Что касается дальнейшего повышения пенсий в 2018 году, то пенсии по государственному пенсионному обеспечению с 1 апреля будут повышены работающим и неработающим пенсионерам на 4,1%. В итоге средний размер социальной пенсии вырастет до 9090 рублей.

В августе будет проведена корректировка страховых пенсий работавших в 2017 году пенсионеров.