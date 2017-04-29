Как происходит пополнение Perfect Money

Пользование электронной платежной системой под названием Perfect Money начинается с регистрации, за ней следует верификация данных и настройка безопасности. А теперь обо всем этом по порядку.

Основы, которые нужно знать

Первым делом нужно зарегистрироваться в системе, после чего нужно будет пополнить Perfect Money (эффективные способы будут описаны ниже). В процессе регистрации вводятся только реальные сведения о новом пользователе, в противном случае пройти этап верификации не получится. Рекомендуется вносить все данные о себе на транслите, для перевода можно использовать общедоступный сервис. Но если вы заполните анкету на русском, ничего страшного не случится, все будет работать. Обращайте внимание на поля, отмеченные красной звездочкой, их заполнение является обязательным. Каждому новому пользователю предоставляется несколько разновидностей счета, а именно для золота, долларов, евро. При необходимости можно создать дополнительные кошельки. Без того, чтобы пополнить Перфект Мани, не обойтись. Что такое верификация знают не все, но она предоставляет несколько преимуществ, поэтому есть смысл разобраться в этом вопросе. Подтвердив введенные данные о себе, вы получаете возможность пользоваться услугами системы дешевле, а также повышаете доверие к себе, причем не только технической поддержки, но и других пользователей. Верификация подразумевает документальное подтверждение имени, адреса и номера телефона. Результаты проверки предоставляются в течение 24 часов. Купить Perfect Money можно различными способами, но перед этим давайте остановимся на безопасности аккаунта. В целях обеспечения максимальной защищенности электронных кошельков рекомендуется воспользоваться такими возможностями, как SMS-авторизация и Кодовая карта. Более подробную информацию на эту тему можно получить на официальном сайте платежной системы.

Способы внесения денежных средств

Как уже было сказано в начале, купить Перфект Мани можно с помощью различных инструментов. Попробуем определиться с лучшим. Это можно сделать посредством банковского Swift перевода, но способ сложно назвать удобным, потому что процесс пополнения электронного кошелька может затянуться на несколько дней, да и комиссионный сбор большой. Некоторым пользователям нравится пополнять свои запасы в ЭПС с помощью e-Voucher, который содержит специальный код. Если вы параллельно используете криптографическую валюту, то можете с ее помощью осуществить пополнение Perfect Money. Но для этого вам придется ждать, пока транзакция трижды будет подтверждена. Еще есть кредитная биржа, но ее использование привлекает не многих.

Идеальный вариант

Возможность приобрести Перфект Мани доллары с помощью сайта https://www.bestchange.ru/wiki/article-perfectmoney.html хотелось бы описать отдельно. Речь пойдет о сайтах, предоставляющих услуги по обмену электронных валют. Их использование очень простое: в соответствующие окошки вводится номер кошелька отправителя, затем получателя, сумма пополнения, номер телефона и адрес электронной почты (не всегда). После этого на указанный номер телефона приходит сообщение с кодом, его нужно ввести для подтверждения операции.

Чтобы не попасть в руки мошенников, которых сейчас и в реальной жизни, и в Интернете очень много, специалисты рекомендуют использовать мониторинг онлайн обменников, расположенный по адресу https://www.bestchange.ru/. Вы будете не только в безопасности, но и сможете намного быстрее найти максимально выгодные обменники. Для полноты картины не забывайте смотреть статистику, читать отзывы, а также оставлять свои, чтобы другим пользователям тоже было понятно, с кем они имеют дело.

В завершении хотелось бы сказать, что, выбрав систему электронных платежей Перфект Мани, вы сделали правильно. Она имеет такие преимущества, как анонимность, отсутствие необходимости платить налоги, низкий уровень комиссии, возможность участия в партнерских программах, защищенность аккаунтов пользователей. Плюс ко всему, за хранение денежных средств в кошельке системы начисляются проценты (ставка равна 4% годовых).