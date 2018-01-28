Как самостоятельно отремонтировать блок питания компьютера?
Всем известно, что блок питания для ноутбука, как и любое другое устройство, элемент ПК имеет ограниченный срок службы и когда-то может отработаться. В принципе, отремонтировать самостоятельно эту часть компьютера можно и об этом будет сказано далее.
Но многие люди у которых нет времени, прибегают к простым способам. Обращаются в проверенные магазин, где ремонтируют блок питания для ноутбука или другого компьютера проверенные специалисты, которые делают это действительно качественно и за низкую цену.
Чтобы заказать услугу по ремонту блок питания нужно позвонить в магазин перейдя по ссылке https://notebookoff.net/remont-bloka-pitaniya-noutbuka-v-kieve.html и договориться со сроками работ. Ребята выполнят её сжато, чтобы клиент смог быстрее продолжить пользоваться компьютером.
Выполняют ремонт блока питания очень просто. Для этого нужно сначала выяснить где проблема. Если она в самом проводе таких элементов, как вилка и блок питания, то в этом случае потребуется вскрытие блока питания. Следует помнить, что при самостоятельных работах возможно нанесение повреждений (это связано с тем, что он не закручен, а склеен). Далее, после вскрытия потребуется вынуть прежний провод.
Важно приобрести новейший провод, который имеет ещё дополнительно разъём. Его нужно подсоединить к блоку питания. Это делать следует таким образом, как ранее был (до этого) подключён старый. После чего потребуется замотать блок, используя обычную изоленту.
Итак, теперь перейдём к другой, уже второй возможной проблеме. Причиной поломки может быть штекер, который протянут от ноутбуку к блоку питания.
Потребуется сделать следующее:
- приобрести два различных штекера (есть в промтоварных магазинах).
- После, скрутить, следуя резьбе, с штекерный чехлы из пластика. Нужно вытащить из них центр (сердевина).
- Прочистить изоляционный слой с проводов шнура и прикрепить к соответствующим клеммам в штекере. Паяльник можно использовать для лучшей прочности.
Закрыть место ремонта ленточной (изоляционный тип), а потом установить на место штекерный чехол. Не получается самостоятельно? В любом случае можно обратиться в проверенный магазин и узнать про услугу ремонта блок питания, обратившись к специалистам, которые сделают всё качественно и за приемлемые цены.
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