Как самостоятельно отремонтировать блок питания компьютера?

mavit
Автор: mavit Январь 28, 2018 23:43

Как самостоятельно отремонтировать блок питания компьютера?

Всем известно, что блок питания для ноутбука, как и любое другое устройство, элемент ПК имеет ограниченный срок службы и когда-то может отработаться. В принципе, отремонтировать самостоятельно эту часть компьютера можно и об этом будет сказано далее. 

Но многие люди у которых нет времени, прибегают к простым способам. Обращаются в проверенные магазин, где ремонтируют блок питания для ноутбука или другого компьютера проверенные специалисты, которые делают это действительно качественно и за низкую цену.

 

Чтобы заказать услугу по ремонту блок питания нужно позвонить в магазин перейдя по ссылке https://notebookoff.net/remont-bloka-pitaniya-noutbuka-v-kieve.html и договориться со сроками работ. Ребята выполнят её сжато, чтобы клиент смог быстрее продолжить пользоваться компьютером.

 

Выполняют ремонт блока питания очень просто. Для этого нужно сначала выяснить где проблема. Если она в самом проводе таких элементов, как вилка и блок питания, то в этом случае потребуется вскрытие блока питания. Следует помнить, что при самостоятельных работах  возможно нанесение повреждений (это связано с тем, что он не закручен, а склеен). Далее, после вскрытия потребуется вынуть прежний провод.

 

Важно приобрести новейший провод, который имеет ещё дополнительно разъём. Его нужно подсоединить к блоку питания. Это делать следует таким образом, как ранее был (до этого) подключён старый. После чего потребуется замотать блок, используя обычную изоленту.

 

Итак, теперь перейдём к другой, уже второй возможной проблеме. Причиной поломки может быть штекер, который протянут от ноутбуку к блоку питания.

 

Потребуется сделать следующее:

 

  • приобрести два различных штекера (есть в промтоварных магазинах).
  • После, скрутить, следуя резьбе, с штекерный чехлы из пластика. Нужно вытащить из них центр (сердевина).
  • Прочистить изоляционный слой с проводов шнура и прикрепить к соответствующим клеммам в штекере. Паяльник можно использовать для лучшей прочности.

 

Закрыть место ремонта ленточной (изоляционный тип), а потом установить на место штекерный чехол. Не получается самостоятельно? В любом случае можно обратиться в проверенный магазин и узнать про услугу ремонта блок питания, обратившись к специалистам, которые сделают всё качественно и за приемлемые цены.

Читайте также

mavit
Автор: mavit Январь 28, 2018 23:43
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • просто супер! 2февраля состоится их выступление в Великих Луках

    Читать статью
  • Stroitelstvo.Guru

    Stroitelstvo.Guru

    Гипсовая штукатурка используется только внутри помещений и позволяет получить очень гладкую белую поверхность, готовую к финальной отделке.

    Читать статью
  • Таня

    Таня

    Я хочу поступить на менеджмент после 9, какие документы надо, сколько учиться и когда день открытых дверей?

    Читать статью
  • Василий

    Василий

    Интересная игра.

    Читать статью
  • Татьяна

    Татьяна

    А когда будет день открытых дверей, чтобы поступить на менеджмент, какие документы понадобятся?

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии