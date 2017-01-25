Как сделать из квартиры пентхаус?

По статистике, 50% всех пентхаусов в России являются переоформленными и перестроенными квартирами на последних этажах.

Почему так происходит? Потому что закон позволяет делать. Предприимчивые люди покупают дешёвые квартиры на последнем этаже с целью переоборудования её в более дорогостоящую недвижимость. Как определить настоящее элитное жильё от подделки? На странице http://www.stroyip.ru/index/ru/article/1533/8075.html можно найти десятки актуальных предложений о продаже пентхаусов в Москве. На этом же сайте можно узнать, какими характеристиками должен обладать данный формат жилья. Проще всего поинтересоваться у застройщика, предусмотрено ли в здании строительство пентхауса. Однако речь сейчас не об этом.

Как купить квартиру и переехать в собственный пентхаус?

Согласно закону, чердачное помещение является общим. Однако доступ к нему получить могут лишь избранные (те, кто живёт на последнем этаже). Для того чтобы помещение нежилого значения стало вашим, его нужно оформить в качестве собственности или арендовать. И тот, и другой вариант требует согласия со стороны жителей. В первом случае всех без исключения, во втором — не менее 30%. Естественно, что последний вариант является более простым.

Кстати, не каждый чердак можно взять в аренду. Высота нежилого помещения должна составлять не менее 230 сантиметров, а наклон крыши более 55 градусов. Более того, перед тем как начать оформлять, нужно будет подготовить техническое заключение. Если на чердаке находятся головные коммуникации, такие как водопровод, шахта лифта и другие, вам придётся организовать свободный доступ к ним. Если это сделать не получится, никто не разрешит и переоборудование чердачного помещения.

Цена вопроса

Если говорит о регионах, то получение технического разрешения примерно обойдётся в 50 000 рублей. В Москве ситуация состоит иначе. Цена вопроса всегда разная. Она зависит от множества факторов, включая количество желающих построить собственный пентхаус. В других городах при отсутствии популярности на данный вид недвижимости, проблем практически не возникает. Помимо технического заключения и согласия со стороны сожителей, собственнику придётся собрать 5-7 разрешительных документов. Естественно, такие вопросы не решаются бесплатно. Предположим, бумаги готовы. Теперь нужно проводить перепланировку и обустройство чердака. На это может уйти от 30 до 80% стоимости самой квартиры.

Зачем строить пентхаус?

Во-первых, данный тип недвижимости относится к категории элит. Это значит, что его цена может вырасти в несколько раз. Во-вторых, чердачное помещение и квартира официально будут являться разными объектами. Это значит, что продать нежилое помещение вы сможете отдельно, к примеру — соседу по последнему этажу. Редко когда собственники выкупают чердаки и переделывают квартиры для себя. Процедура эта достаточно сложная, а потому, ею в основном занимаются в целях получения будущей прибыли! Рынок пенхаусов в России только начинает развиваться, а значит, у каждого человека есть шанс хорошо заработать на этом!