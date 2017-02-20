Как строить крышу дома своими руками?

Современное строительство предполагает монтаж разных видов крыш, зависимости от предпочтений заказчика. Перейдя по ссылке http://krovgid.com можно узнать о том, как построить крышу своими руками.

Экономия строительных материалов достигается при помощи монтажа односкатной крыши. Такая крыша не требует специальной подготовки специалиста, она удобна сборке и не требует много времени для устройства конструкции.

При монтаже двускатной крыши требуется больше материалов, но вместе с тем собственник получает и дополнительную площадь. При двускатной крыше можно устроить на чердаке дополнительную комнату – мансарду. Двускатная крыша хорошо прогревается солнцем и вентилируется циркулирующим воздухом. Это – наиболее популярный вид крыши, он удобен в монтаже и не сложен в сборке.

Четырехскатная крыша требует хороших знаний и определенного уровня мастерства от исполнителей. Такие крыши красивы по внешнему исполнению, удобны в эксплуатации, т.к. позволяют эффективно использовать мансардное помещение. Надо отметить, что конструкция четырехскатной крыши довольно сложна и тяжела по весу, поэтому она подходит не каждому дома. Повышенная нагрузка на стены оказывает определенное воздействие на общую конструкцию дома и требует дополнительного укрепления стен.

Специалисты указываю на недостаток четырехскатной крыши, который сопряжен с применением сложной технологии монтажа, высокая стоимость, потребность в большем количестве строительных материалов и повышенный вес, который оказывает конструкция на стены дома.

Схема последовательности деталей крыши выглядит так:

Стенной карниз;

Свес кровли;

Рулонная гидроизоляция;

Кобылка;

Стропило;

Обрешетка;

Кровля.

Для выполнения каркаса надо стропила прикрепить к мауэрлату при помощи выреза, который фиксируется при помощи 20-саниметровых гвоздей. Для усиления прочности каркаса стропильные ноги скрепляют балками.

Современные кровельные покрытия, чаще всего, выполняют из металлочерепицы, поэтому для возведения кровли применяют сплошную обрешетку.