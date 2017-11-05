Как восстановить кредитный договор при утрате

Восстановить кредитный договор можно в фин. учреждении, которое его выдавало, а пока новый экземпляр не на руках, для повседневных операций использовать реквизиты и данные, полученные из колл-центра банка. https://semiro.ru/ подготовил рекомендации для потерявших кредитный договор.

Почему восстанавливать кредитный договор нужно быстро

Как советуют заемщикам эксперты, в случае потери кредитного договора тянуть с его восстановлением не нужно.

Последствия отсутствия на руках кредитного договора могут быть неприятными и трудноустранимыми:

1.Для проведения платежей по своему займу человек должен располагать такими сведениями, как:

точный размер всего долга;

запланированные даты последнего и промежуточных платежей;

размер процентов;

величина комиссий за обслуживание счета и выдачу денег. Без этой информации легко ошибиться – просрочить платеж, не рассчитать его, внеся меньше или наоборот – больше задуманного (во втором случае это грозит более медленными темпами позитивного изменения кредитной истории), не учесть комиссии и пр. Следствие – появление пени и нежелательные пометки в кредитном досье, устранить влияние которых будет совсем непросто.

2. Для получения на руки собственной кредитной истории клиент банка в некоторых случаях должен предоставить бюро информацию о ранее взятых кредитах. Если с момента их взятия уже прошло значительное время, то данные о них могут быть доступны только из договора.

3. Для защиты своих прав в суде заемщик должен предоставить договор по кредиту, относительно которого ведется спор. Если документа нет, то будет сложно доказать суду, что истец прав.

Как действовать для повторного получения договора

Современная система банковского документооборота позволяет восстановить почти любой документ сравнительно быстро. В случае с кредитными договорами их копии всегда есть в архивах учреждений и в их электронных базах. По требованию клиента их обязательно распечатывают.

Как этого добиться:

Вспомнив, в каком именно филиале банка ранее был подписан договор, стоит отправляться туда. Сотруднику описывают ситуацию и просят помочь. Чаще всего за услугу выдачи дубликата учреждение взимает некоторую сумму с клиента. Представитель банка назовет обратившемуся день, в который он может явится и забрать документ. Важно: он должен быть подписан теми же сотрудниками, что и в первый раз. Либо на нем ставят подписи лица, уполномоченные на верификацию кредитных документов. Закрепляют подписи синими мокрыми печатями банка, на дубликатах часто ставят отметку «копия». Оплатить услугу можно не в день получения нового экземпляра, а прямо после его заказа. Для этого стоит попросить сотрудника дать квитанцию или номер счета.

Что делать, пока договора на руках нет

Желая избежать появления просрочек по кредиту и других неприятностей и неудобств, многие заемщики стремятся провести оплату долга вовремя.

Как это сделать и как вообще вести себя в этот период:

Банковские реквизиты можно узнать в банке, предъявив паспорт, или по телефону во время звонка на горячую линию. Если имеются квитанции от прошлых платежей, на них можно посмотреть реквизиты и примерные даты взносов. Эти же данные есть и в разделе «История платежей» интернет-банка (если он используется). Если все реквизиты известны, договор все равно стоит запросить. Его вместе с квитанциями, по закону, хранят до 3 лет. Застраховать себя от просрочек и дополнительно сэкономить время поможет услуга «Автоплатеж». С ней все данные для взносов будут надежно сохранены и использованы по умолчанию.

Источник Semiro.ru.