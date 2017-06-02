Как выбрать и самостоятельно установить забор из профнастила

Одно из качеств, которое делает профлист таким популярным и неизменно актуальным в строительстве любого типа — это недорогая цена. Поэтому забор из профнастила является один из популярных заборов, — говорит специалист компании «Заборики«.

Стоимость забора из профнастила

Ограждение из профнастила обойдется значительно дешевле, чем многие другие виды заборов с аналогичными эксплуатационными качествами. Стоимость установки всегда будет состоять из цены всех материалов, задействованных в сооружении такого вида ограждения, и гонорара мастеров за работу по монтажу.

Как самостоятельно установить забор из пофнастила (смотреть)

Выбор профнастила

Приступая к выбору профнастила, следует произвести тщательную калькуляцию. Например, высота и ширина профиля находятся в прямой пропорции. У более высокого листа показатель жесткости будет выше, и сам лист – уже.Профлист с невысокой волной будет шире и не такой жесткий.

Следующее, что необходимо принять во внимание, — опорные стойки всего забора. Здесь можно остановить выбор на каком-то из вариантов:

столбики из дерева или металла. Экономно и функционально.

монументальные колонны. Дороговато, но на века.

Средняя стоимость может иметь значительный разбег и зависит от площади.

Наверняка каждый, кому приходилось выполнять какие-либо строительные работы, задумывался, каким образом сэкономить. Если говорить об установке забора из профлиста, то здесь ответ однозначный: на труде наемных работников. Немного теоретической подготовки – и установка вполне по силам каждому.

Приведем усредненные рыночные цифры на материал и стоимость работ по возведению ограждения из профлиста (в рублях):

установка опор из металла и их бетонирование – 110;

монтаж профнастила – 70;

ограждение в 2 метра – 150;

услуги генератора – 400;

монтаж калитки – 500;

установка ворот – стартует с 800;

создание ленточного фундамента – 500;

кладка опоры из кирпича – 770.

Забор со столбиками из металла

Эта модель – самая экономная. Отлично зарекомендовала себя на значительных по площади территориях. При этом нет необходимости делать кладку из кирпича или монтировать ленточный фундамент.

Фото — Забор из профнастила со столбами

Каждый столб устанавливается в довольно глубокой ямке и бетонируется. Можно окрасить его в цвет. Соответствующей оттенку профлиста. Если все сделать правильно – стоять будет несколько десятилетий, не требуя какого-либо повышенного внимания или ухода.

Благодаря профилированию лист довольно жесткий, ему не страшны механические повреждения или капризы погоды. Установка происходит довольно быстро. Импонирует, что можно выбрать самый подходящий для себя цвет профлиста. Производители утверждают, что соблюдение технологии монтажа позволит получить забор, который верой и правдой прослужит полвека.

Состав материалов и стоимость ограждения со столбиками из металла:

профист С-8 в 1,8-2 метра высоты

металлические столбики 60×60 мм

лаги 40×20×2 мм

бетон

монтаж

Практика свидетельствует, что этот вариант обойдется в 380 рублей за метр погонный.

Ограждение из профнастила на ленточном фундаменте

Здесь придется произвести более значительные материальные вложения. Чаще всего ограждение такого типа ставят с фасада. Благодаря наличию бетонного фундамента домашние животные наружу через подкоп не прорвутся.

Шаг, с которым следует поставить столбы – 2,5 метра. Фундамент понадобится по всему периметру, где будет стоять забор из профнастила.

Многие считают такое ограждение отменной альтернативой привычному забору из дерева. Нет необходимости ежегодном окрашивании и смазывании, уход – элементарный. Шланг в руки – и через минуту забор как новый. Отличные эстетические качества – не последний фактор, способствующий увеличению популярности такого вида ограждений. Профлист держит любые перепады температур, выдержит даже ураганы или обильные осадки. Полвека и больше – таков срок службы забора этого типа.

Для монтажа ограждения с ленточным фундаментом понадобятся следующие составляющие:

профлист ПС-10, который имеет значительную цветовую гамму и позволяет остановить выбор на самом подходящем варианте;

бетон для фундамента;

металлические столбы 60×60 мм;

лаги 40×20 мм;

сварочные и монтажные работы.

Один погонный метр такого забора потребует около 900 руб.

Источник материала: Zaboriki.ru — Установка заборов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области