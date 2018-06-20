Как выбрать качественную трикотажную тунику?

Насколько бы это компрометирующее ни звучало, но трикотажная туника должна быть в гардеробе каждой женщины. В отличие от своих прямых аналогов, трикотаж отличается приятной фактурой, повышенной легкостью и дополнительным комфортом при контакте с телом.

Такой вид ткани, при его качественном исполнении, способен защитить своего обладателя от холода.

Виды туник

Прежде чем переходить к выбору трикотажной туники, необходимо разобраться в различиях между её основными видами. Все они условно поделены на сезоны и имеют следующие особенности:

Летняя туника – имеют открытые плечи, непропорциональные рукава или вовсе поставляются без них. Модели яркие, располагают необычным рисунком.

Весенне-осенние варианты – имеют нейтральные цвета с сочетанием разных форм и узоров. Отлично подходят под брюки, иногда и юбки.

Зима – вязанные модели поразят не только своим привлекательным внешним видом, но и приятным теплом.

Основные правила при выборе трикотажной туники

Многие женщины, находясь под впечатлением от легкости изделия слишком увлекаются легкостью и мягкостью ткани, из-за чего покупают чрезмерно открытую модель. Не стоит забывать, что перейдя по ссылке http://akotekc.ru/jenskiy-trikotaj/tuniki можно подобрать трикотажные туники из Иваново.

Если у вас есть лишние килограммы, не стоит останавливать свой выбор на бесформенной, просторной модели. Напротив, подберите полуприлегающее изделие с расклёшенным низом. Таким образом, вы сделаете свою фигуру только привлекательнее.

Ещё одной ошибкой, которую можно сопоставить с описанием чуть выше, является выбор туники с целью использовать её как «мешок», скрывая лишние детали. Так делать не стоит, иначе есть шанс превратить свой образ в полнейшую безвкусицу.

Ну и последнее правило – старайтесь никогда не использовать тунику под юбку, оставьте этот вариант на крайний случай или вовсе к нему не прибегайте. Единственным исключением, способен стать вечерний образ.

Подводя итог, стоит отметить универсальность трикотажной туники с большим количеством форм и фасонов. Вам остаётся лишь воспользоваться приведёнными советами и подобрать изделие, исходя сезона и доверенности образа.