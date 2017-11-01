Как выбрать комплект постельного белья?

Кому-то этот вопрос может показаться странным – все мы имеем опыт выбора разнообразных товаров, понимаем, что нужно ориентироваться на качество, требования к составу материала, размеру, расцветке. Но стоит только попасть на современный рынок текстильной продукции, как сразу понимаешь – да, без четкого плана действий и знания современных тенденций не обойтись.

Ассортимент настолько широк, разнообразен, что можно легко потеряться и растеряться под влиянием всего этого великолепия. И как результат – спонтанное, не всегда удачное решение, либо возращение домой и вовсе без покупки.

Для надежности перед тем, как отправляться за покупкой не только составьте план, но и изучите информацию по современным постельным материалам, дизайнерским новинкам, особенностям размеров. К примеру, вы понимаете, чем биоматин отличается от бязи, а семейный комплект от набора евро? Чтобы не пришлось постигать все эти азы прямо в магазине или на рынке, предлагаем сделать это заблаговременно.

Важные секреты выбора

От чего следует отталкиваться? Какой критерий считать отправным (подразумевая достойное качество)? Для многих удобнее изначально определиться с выбором материала. Вы можете ориентироваться на привычную по составу и фактуре ткань или решиться попробовать новый материал, имеющий хорошие отзывы. Всегда покупаете бязь? Обратите внимание на постельное бельё Иваново поплин, популярность которого постоянно растет. И, возможно, оно станет вашим новым фаворитом.

Обязательно перемеряйте ваши постельные принадлежности и кровать, чтобы простыня не оказалась короткой, а одеяло спокойно помещалось в пододеяльнике. Обратите внимание на наволочки – их размеры (и количество) тоже варьируются. Комплектность – еще один важный критерий выбора. Два пододеяльника или один, две наволочки или четыре – от данных характеристик будет зависеть уровень комфорта. Обратите внимание на простыни и наматрасники на резинке, позволяющие добиться идеальной ровности спального места.

Имеете определенные предпочтения по цветовой гамме и рисунку? Тогда изучать актуальные тенденции не обязательно. А вот если пока не знаете, на чем остановить выбор, или хотите сделать оригинальный и современный подарок, то посмотрите каталоги тканей и комплектов известных производителей – там можно найти много вдохновляющих идей. У крупных компаний обычно имеются собственные интернет-магазины, что полезно для экономии как средств, так и времени. Резюмируя, обратите внимание на:

Размер

Материал

Комплектность

Оформление

Производителя

Ценовой диапазон

Стоимость неразрывно связана с качеством. Не соблазняйтесь дешевизной комплектов «на один раз». Не переплачивайте за гарантированное качество – всегда можно найти отличный вариант по доступной цене. Используйте возможность получить дополнительные скидки – акции и распродажи; крупная, оптовая покупка; привилегии постоянным покупателям.