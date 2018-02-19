Как выбрать квартиру в новостройке правильно: основные рекомендации

mavit
Автор: mavit Февраль 19, 2018 10:31

Как выбрать квартиру в новостройке правильно: основные рекомендации

Молодые семьи чаще выбирают покупку квартиры в новостройке, чем вариант в одном из старых домов. Но не стоит полагать, будто это так просто. Перед тем как приобрести жилплощадь, нужно взвесить все «плюсы» и «минусы» вложения своих денег. К примеру, перейдя по ссылке imperatorskie-mytischi.ongrad.ru можно получить информацию о ЖК «Императорские Мытищи».

 Когда лучше всего приобретать квартиру от застройщика
Всё напрямую зависит от готовности объекта. Можно обращать внимания на дома, находящиеся на этапе вырытого котлована, тогда ценник будет минимальным, однако, ждать квартиру понадобится несколько лет.
Планируйте бюджет покупки
Сюда входит расчёт цены понравившегося жилья, последующая стоимость ремонтных работ, должны учитываться условия ипотеки или рассрочки и оплата налогов, услуг нотариуса и т.д. Только заранее составив бюджет, вы сможете совершить оптимальную покупку без потери финансов.
Не забывайте о том, что цена на квартиру будет варьироваться в зависимости от этапа стройки и до района, где расположен дом.
Особенности квартиры
Эти параметры будут завесить исключительно от предпочтений будущих жильцов. Выглядит они следующим образом:
материалы, используемые для строительства;
планировка жилого помещения, включая этаж;
наличие первичной отделки;
на какую сторону выходят окна;
этаж и прочее.
Район проживания
Зачастую становится ключевой особенностью по выбору будущего жилья. Отмечайте наиболее привлекательные варианты с развитой инфраструктурой, удалённостью от места постоянной работы, школ, детских садиков т.д. Но не стоит забывать, что при возведении целых районов, все блага цивилизации появится спустя время.
Проверка застройщика
Наиболее важный аспект при выборе жилья в ещё строящемся доме. Обязательно убедитесь в хорошей репутации застройщика, это будет свидетельствовать о сдачи дома точно в срок, без каких-либо промедлений или чрезвычайных ситуаций. Обязательно убедитесь в наличие всей необходимой документации самостоятельно, в таких случаях доверять на слово будет большой оплошностью, способной привести к негативным последствиям.

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mavit
Автор: mavit Февраль 19, 2018 10:31
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