Как выбрать строительные леса?

По осуществлении разнообразных строительных работ или же работ, которые связаны с реконструкцией зданий и сооружений, сейчас сложно обойтись без использования строительных лесов. В прямой зависимости от сложности работ, а также формы фасада и наличия колонн выделяют несколько основных типов этого строительного оборудования.

Леса рамного типа исполнения

Эти типы строительного оборудования представляют собой специальные конструкции с надежно установленными горизонтальными и прочными диагональными сваями. Они закреплены при помощи использования долговечного и очень надежного крепления флажкового типа исполнения. Чаще всего, высота таких вариантов ЛРСП не более 60 м, основное их достоинство — леса рамные строительные (например, ЛРСП-200) дают прекрасную возможность выполнять работы на различных сложных объектах строительства.

Хомутовые леса

Хомутовые леса строительные предназначены для выполнения работ на максимально допустимой высоте, около 60 м. Основное отличие и достоинство – это возможность менять высоту расположения ярусов по фасаду сооружения, а также обходить разнообразные элементы сложной архитектуры и лестничные марши. Это оборудование используется для осуществления работ на основаниях, которые могут иметь наклон, а также для отделки фасадов различной сложности конструкций.

Штыревые леса

Штыревые леса устанавливаются из специальных стоек, которые имеют трубчатый тип исполнения и соединяются посредством крюков и патрубков.

Модульные леса

Леса модульного типа исполнения содержат конструкцию, выполненную из специализированных рам, которые позволяют осуществлять разнообразные работы на достаточно большой высоте (до 60 м). Отличаются удобством хранения, быстрой скоростью установки и очень практичны при осуществлении транспортировки на различные объекты строительства (аналог рамных строительных лесов).

Передвижные леса

Передвижные леса — это в основном вышки туры и достаточно большие башенные леса.

Приобретение этого специализированного оборудования для осуществления разнообразных строительных работ, позволяет осуществить безопасный и надежный доступ на достаточно большую высоту зданий и сооружений различного назначения.

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