Как выбрать женское золотое кольцо

mavit
Автор: mavit Март 13, 2018 17:54

Как выбрать женское золотое кольцо

Кольца из золотаУкрашения из золота являются универсальным подарком женщине на любой праздник – от 8 Марта до годовщины отношений. Кольцо отличается от других украшений тем, что оно связано с романтической стороной жизни. Именно кольца дарят любимым женщинам и супругам по важным поводам – в честь помолвки и свадьбы. Поэтому важно выбрать действительно качественное и красивое женское золотое кольцо, которое будет долго служить своей хозяйке и напоминать о памятных страницах жизни.

Проба имеет значение

Ювелирные украшения даже из одного материала оцениваются по-разному, что обусловлено качеством самого материала, наличием инкрустаций и именем фирмы-изготовителя.

Выбирая золотое кольцо, следует обратить внимание на пробу золота. Пробу определяет часть чистого золота, входящую в драгоценный металл. Чем выше проба, тем изделие дороже, тем больше в нем содержится чистейшего абсолютного золота. Самая высокая проба – 999, украшения этой пробы оцениваются дороже всего.

Удивительно то, что не всегда высокая проба гарантирует высокое качество украшения. Особенно это относится к золоту, ведь этот драгоценный металл характеризует излишняя мягкость, из-за которой изделие быстро теряет товарный вид – на нем появляются трещинки и царапины, отсутствует блеск.

Поэтому не стоит гнаться за «стопроцентной» пробой, ведь кольца 750, 585 и 500 пробы прослужат дольше и выглядеть будут лучше благодаря блеску, который появляется от примеси других металлов.

Инкрустация

Золотые кольца с инкрустациейВыбирая кольцо с инкрустацией камнями, нужно иметь в виду, что такие изделия будут в разы дороже из-за стоимости драгоценных камней. Наиболее дорогими камнями считаются красные граненные алмазы (бриллианты). Далее по убыванию:

  • Грандидьерит.
  • Падпараджа.
  • Жадеит.
  • Алмаз.
  • Рубин.
  • Турмалин.
  • Александрит.
  • Биксбит.
  • Изумруд и сапфир.

Чем реже камень встречается в природе, тем выше его цена.

Компромиссом может стать выбор кольца, инкрустированного полудрагоценными камнями (бирюза, гранат, горный хрусталь и др.). Кольцо, инкрустированное камнем или камнями, принято дарить на помолвку и другие значимые события или праздники. Обручальные кольца имеют более традиционный дизайн.

Не ошибиться с размером

Выбирая кольцо в подарок, очень важно подобрать правильный размер. В случае покупки украшения для себя такой проблемы нет – ведь можно просто примерить понравившийся вариант, но и здесь есть нюанс: планируя носить кольцо на обеих руках, нужно примерять его на соответствующие пальцы обеих рук, ведь они могут немного отличаться по размеру.

Заказывая кольцо в интернет-магазине, нужно воспользоваться размерной линейкой, с которой сверить окружность пальца.

Чтобы приобрести кольцо по размеру в подарок девушке, нужно узнать точную окружность пальца избранницы. Можно спросить прямо или незаметно взять другое кольцо, которое носит девушка, и по нему сверить размер в магазине.

Какой дизайн выбрать

Учитывая большое разнообразие золотых женских колец, сложно определиться с выбором, особенно, если украшение покупается в подарок. В таком случае нужно учитывать возраст женщины.

К примеру, юным девушкам подходят тонкие изящные кольца, инкрустированные небольшими прозрачными камнями. Взрослым женщинам можно выбирать более крупные кольца, а камни могут быть потемнее и больше. Зрелым женщинам подойдут стандартные и массивные кольца, инкрустированные крупными темными или яркими камнями.

Если известны предпочтения женщины в украшениях, то нужно выбирать изделие в соответствии с ними или приобрести кольцо похожее по стилю на украшения, которые она носит.

Приобретая золотое кольцо в подарок или для себя, нужно обращать внимание на ювелирный бренд, ведь от марки зависит цена изделия и его стиль.

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mavit
Автор: mavit Март 13, 2018 17:54
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  • Платон

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    Дима малочик ты кдк самая харошая група

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