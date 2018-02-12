Как выглядит акт поверки счетчиков воды?

Водосчетчики, как и другие механизмы, часто выходят из строя. Чтобы у владельца механизма не возникало подозрений относительно корректности его показаний водомер нужно регулярно диагностировать.

Жильцам поверка выгодна. Она убережет их от переплаты за воду, продлит срок службы ИПУ, избавит от затрат на установку нового водомера или платы за ресурс по нормативу.

Кроме того, обязанность граждан проверять свои счетчики воды утверждена федеральным законодательством.

Обычно периодичность поверки составляет от 4 до 6 лет. Точный интервал собственник жилья должен уточнить в техническом паспорте устройства. Важно, что межповерочный интервал отсчитывается не от момента установки прибора в жилом помещении, а от времени производства водосчетчика.

Сейчас процедура поверки счетчиков воды заметно упростилась. Не надо демонтировать прибор, ехать сдавать его в метрологическое учреждение, затем забирать его домой. Достаточно зайти на сайт специализирующейся на таких услугах лицензированной организации и оставить там заявку. Специалист сам перезвонит заявителю, чтобы совместно с ним назначить время визита мастера.

Это очень удобно. Мастер приедет домой к клиенту и прямо без снятия проверит исправность водомера. Вся процедура займет от силы 30 минут. А затем заказчику выдаются разрешающие и дальше эксплуатировать счетчик воды документы, куда входят:

договор на проведение экспертизы;

протокол проверки;

акт о поверке;

копия лицензии компании, выданной Федеральной службой по аккредитации.

Этот пакет бумаг собственнику квадратных метров предстоит отнести в ЕИРЦ.

Если с другими бумагами все более-менее ясно, то наибольшее количество вопросов у квартировладельцев вызывает акт о поверке.

В типовом документе должны быть указаны:

номер свидетельства о поверке и дата, до которой оно действительно;

наименование организации, выполнившей диагностику с регистрационным номером аттестата и сроком его действия;

тип продиагностированного счетчика воды, его заводской номер;

наименование документа, на основании которого выполнена проверка;

характеристики оборудования, тестировавшего ИПУ;

заключение о пригодности средства измерения.

Кроме того, должен стоять знак проверки или специальная наклейка-голограмма. Также обозначаются ФИО и должность руководителя подразделения с его подписью. Разумеется, должны быть указаны ФИО поверителя с его подписью и дата проведения экспертизы.

Источник: https://gcur.ru