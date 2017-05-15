Как выиграть в игровые автоматы в казино

Посещая ежедневно развлекательные порталы с большим количеством азартных развлечений, азартные пользователи получают массу позитивных эмоций. Причем наибольшее предпочтение они отдают онлайн-слотам. Эти игры не отличаются сложными правилами, а потому превосходно подходят даже для новичков. Кроме того, каждый автомат отличается индивидуальным сюжетом, а потому простое сражение всегда превращается в яркое, увлекательное путешествие по виртуальному миру, двери в который распахнет сайт https://igrovie-avtomaty-casino.net, где предложен огромный ассортимент лучших проектов от ведущих брендов.

Правила игровых аппаратов

Однако яркие, незабываемые эмоции можно получить не только благодаря уникальным тематикам слотов. Куда приятнее зарабатывать с помощью своих любимых аппаратов щедрые вознаграждения. Каждый геймер выбирая понравившийся онлайн-слот, обязательно задается вопросом, как в него выиграть, сорвав максимально возможное вознаграждение. Но для начала стоит изучить правила аппаратов, чтобы понять принцип сражения.

Для получения даже минимального поощрения необходимо собирать на платежных линиях слота цепочки из одинаковых изображений. В одних проектах достаточно собрать комбинацию из 2 символов, чтобы стать обладателем призового кредита. Однако к наиболее щедрым поощрениям доступ открывают комбинации, состоящие сразу из 5 идентичных иконок. Кроме того, практически в каждом современном слоте предусмотрен Wild. Этот своеобразный Джокер помогает формировать призовые цепочки, при необходимости заменяя собой недостающую иконку.

Как начать путешествие

Познакомиться с приглянувшимся онлайн-автоматом можно для начала в тренировочном режиме. Демо-версии оснащены достаточно крупным виртуальным счетом. Эти условные средства помогут детально изучить онлайн-автомат, вникнув в суть сражений, правила и возможности символов. Чтобы начать игру на реальные деньги или бесплатно в тренировочном режиме, геймеру предстоит совершить несколько обязательных действий.

· Изучить конструкцию аппарата и выбрать требующееся число платежных линий. В некоторых аппаратах дорожки являются фиксированными, а потому всегда являются активными. В этом случае азартный пользователь не может выбирать по своему смотрению количество линий.

· С помощью соответствующих клавиш определить адекватный размер ставки. При этом стоит обратить внимание, что на каждую линию можно поставить сразу несколько монет. Номинал каждой варьируется в определенных пределах. В большинстве слотов минимальная ставка составляет всего 1 цент.

· В аппаратах предусмотрена клавиша AutoPlay. Она позволяет выйти из режима ручного управления катушками. В этом случае геймер просто наблюдает за игровым процессом, а барабаны запускает сам аппарат. Однако автоматический запуск катушек может лишить игрока некоторых привилегий, да и сражение становится более рутинным и неинтересным.

Как только все требующиеся параметры установлены, гость виртуального клуба может смело приступать к захватывающему сражению. Менять размер ставки и число дорожек разрешается после каждого вращения катушек. Если геймер уверен в своем везении и интуитивно чувствует, что очередной раунд принесет ему грандиозное по своим размерам вознаграждение, то стоит воспользоваться кнопкой BetMax, которая активирует максимальные ставки.