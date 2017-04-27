Какие новинки кино можно посмотреть в 2017 году?

mavit
Автор: mavit Апрель 27, 2017 23:11

Какие новинки кино можно посмотреть в 2017 году?

Нынешний год — год 2017-ый, насыщен новыми фильмами. Среди них и, всевозможные продолжения уже снятых фильмов: приквелы, триквелы, сиквелы, а также премьеры. Среди премьер года есть и, выжимающие слезу социальные драмы, и весёлые комедии, и, конечно, захватывающие дух, боевики с непредсказуемым концом.Среди новинок 2017 года есть и экранизация Бродвейского мюзикла, сериалы и мелодрамы. Если не удалось сходить в кинотеатр или, если зритель предпочитает домашний уют, тогда на нашем сайте легко удастся найти перечень всех новинок мировой киноиндустрии на любой вкус. Перейдя на сайт http://kinolen.net/ можно ознакомиться с новинками кино 2017 года.

Один из долгожданных фильмов этого года – фантастический фильм «Притяжение» Федора Бандарчука. Это история о том, как на Землю прилетел инопланетный корабль, который был сбит российской авиацией. В результате корабль упал на жилой район Москвы. С чужаками-инопланетянинами захотят разобраться простые московские парни.

Фильм «Морской пехотинец», режиссера Джемса Нанна, о том, как бывший морпех Джейк Картер начал работать в скорой медицинской помощи, но и тут его ждут возможности проявления своего героического и мужественного характера.

«Рожден быть королём» — фильм известного режиссера Гая Ричи. Это замечательное фэнтези в стиле экшн. Принц Артур совсем забыл о том, что он наследник короны. Кто любит рыцарские поединки — этот фильм для вас. В главной роли Чарли Хэннэм, Джуд Лоу.

Российский фильм с Владимиром Машковым «Движение вверх». Фильм снят по реальной истории, случившейся на Мюнхенских Олимпийских играх в 1972 году. Советская сборная по баскетболу на последних секундах победила непобедимую сборную США. Ситуация была очень интересной и драматической.

Ещё один новый российский фильм «Легенда о Коловрате». Режиссер фильма Иван Шурховецкий. Этот фильм о многолетней эпохе монгольского ига на Руси. Русь поделена на удельные княжества и раздроблена. Но есть воевода Коловрат, который не собирается сдаваться. Он, и его семнадцать воинов, выступают против иноземных завоевателей.

Читайте также

mavit
Автор: mavit Апрель 27, 2017 23:11
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Врединка

    Врединка

    Вульгарная пародия даже для этого вида кино, это невозможно фильмом то назвать.

    Читать статью
  • Кирилл

    Кирилл

    Здравствуйте,у меня вопрос.Вот я отучился 9 классов после чего пошёл учиться в БМК но по стечению обстоятельств отчислился по окончанию…

    Читать статью
  • ZaimyPlus

    ZaimyPlus

    Простота оформления. Все микрозаймы онлайн оформляются без посещения офиса МФО. Взять деньги в долг можно сразу после одобрения заявки, нужно…

    Читать статью
  • Умар

    Умар

    До скольки вообще должен был концерт?

    Читать статью

  • дадут

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии