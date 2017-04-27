Какие новинки кино можно посмотреть в 2017 году?

Нынешний год — год 2017-ый, насыщен новыми фильмами. Среди них и, всевозможные продолжения уже снятых фильмов: приквелы, триквелы, сиквелы, а также премьеры. Среди премьер года есть и, выжимающие слезу социальные драмы, и весёлые комедии, и, конечно, захватывающие дух, боевики с непредсказуемым концом.Среди новинок 2017 года есть и экранизация Бродвейского мюзикла, сериалы и мелодрамы. Если не удалось сходить в кинотеатр или, если зритель предпочитает домашний уют, тогда на нашем сайте легко удастся найти перечень всех новинок мировой киноиндустрии на любой вкус. Перейдя на сайт http://kinolen.net/ можно ознакомиться с новинками кино 2017 года.

Один из долгожданных фильмов этого года – фантастический фильм «Притяжение» Федора Бандарчука. Это история о том, как на Землю прилетел инопланетный корабль, который был сбит российской авиацией. В результате корабль упал на жилой район Москвы. С чужаками-инопланетянинами захотят разобраться простые московские парни.

Фильм «Морской пехотинец», режиссера Джемса Нанна, о том, как бывший морпех Джейк Картер начал работать в скорой медицинской помощи, но и тут его ждут возможности проявления своего героического и мужественного характера.

«Рожден быть королём» — фильм известного режиссера Гая Ричи. Это замечательное фэнтези в стиле экшн. Принц Артур совсем забыл о том, что он наследник короны. Кто любит рыцарские поединки — этот фильм для вас. В главной роли Чарли Хэннэм, Джуд Лоу.

Российский фильм с Владимиром Машковым «Движение вверх». Фильм снят по реальной истории, случившейся на Мюнхенских Олимпийских играх в 1972 году. Советская сборная по баскетболу на последних секундах победила непобедимую сборную США. Ситуация была очень интересной и драматической.

Ещё один новый российский фильм «Легенда о Коловрате». Режиссер фильма Иван Шурховецкий. Этот фильм о многолетней эпохе монгольского ига на Руси. Русь поделена на удельные княжества и раздроблена. Но есть воевода Коловрат, который не собирается сдаваться. Он, и его семнадцать воинов, выступают против иноземных завоевателей.