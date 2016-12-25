Какие преимущества у смартфонов?

На сегодняшний день смартфоны вытеснили обычные кнопочные телефоны, лишь единицы до сих пользуются обычными устройствами и основном это люди пенсионного возраста. В этой статье мы хотим рассказать об основных преимуществах смартфонов, чем же они так хороши и почему большая часть людей отдает предпочтение именно им.

Преимущества смартфонов:

В первую очередь это конечно быстро работы процессора, ведь сегодня существуют уже как двухъядерные, так и четырехъядерные процессоры, которые позволяет использовать смартфоны в замену настоящим полноценным компьютерам. Возможность просмотра фильмов в любом месте. Согласитесь, это довольно удобно, где бы вы не находились вы можете скачать любимый фильм и посмотреть в самом лучшем качестве. Общение в различных социальных сетях с друзьями и родственниками. Таким образом вы будете всегда на связи, благодаря push-уведомлениями, новое сообщение мгновенно появляется на экране, поэтому невозможно пропустить важное событие от нужного человека. Где бы вы не были, всегда можно послушать любимую музыку и расслабиться, получается, что смартфон может с легкостью заменить и радиоприемник. Сенсорный экран делает устройство достаточно мобильным, вы с лёгкостью и за короткий срок можете выполнить свои дела. Возможность редактировать документы в соответствующих программах. В первую очередь это очень удобно для деловых людей, которые не могут в данный момент находится за компьютером. С помощью смартфона можно легко открыть любой текстовый файл, изменить необходимое и сохранить. Также данная функция полезна и для студентов, прямо с телефона можно делать контрольные, домашние работы и даже шпаргалки. Возможность контролирования электронной почты онлайн. Установив соответствующее приложение, вы будете видеть все письма на вашей почте и отвечать вовремя. Возможность совершать банковские операции посредством специальных мобильных приложений. Согласитесь, что может быть удобнее в век кредитных карточек, вам не придется заезжать в банк и выполнять лишние действия, достаточно открыть приложение и выполнить все операции онлайн.