Какие процедуры оказывают в салоне красоты?

mavit
Автор: mavit Май 7, 2017 03:05

Какие процедуры оказывают в салоне красоты?

Любая девушка хочет быть ухоженной и желанной. Все-таки слабый пол – эталон красоты. Но, бывают ситуации, когда девушка не может себе позволить самостоятельно, в домашних условиях, предоставить должный уход, либо же просто хочет расслабиться. В таких случаях прекрасным помощником и другом для девушки является салон красоты. Салонные услуги
Зачастую, когда девушка говорит, что она хочет посетить салон красоты, она подразумевает желание изменить свой внешний вид, но в большинстве салонов красоты предоставляют намного больше услуг, чем маникюр, педикюр и татуаж. Перейдя на сайт salon-sonata.ru можно узнать об услугах, которые оказывают в салоне красоты.
А сейчас мы предоставим небольшой список услуг салонов по уходу за вашим телом, для того чтобы следующий ваш поход к мастерам красоты был не только для обновления маникюра, но и в целях оздоровления организма.
Кислородная защита
Подходит для всех девушек от 16 лет, которые живут в больших городах и большую часть времени находятся в помещениях. Процедура заключается в полном очищении от макияжа, пилинге, массаже и нанесении маски, которая насытит вашу кожу кислородом.
Как результат – снабженная достаточным количеством кислорода кожа, что дает эффект свежести и чистоты, без отеков и неровного цвета. Результат процедуры виден моментально.
Пилинг
Подходит для разных участков кожи. Устраняет отмершие ороговевшие частицы. Бывает четырех видов:
Химический. На кожу наносится специальная маска, которая удаляет ороговевшие частички.
Ультразвуковой. Используется специальное оборудование, которое разрушает связи в клетках эпидермиса, что приводит к отшелушиванию отмерших частиц.
Механический. Производится с помощью специальных абразивных веществ.
Лазерный. Работает по принципу ультразвукового.
В итоге – гладкая, приятная на ощупь, мягонькая кожа, которой так и хочется касаться.
Биологическое очищение для волос
На кожу головы наносится средство, очищающее её и укрепляющее волосяные луковицы. Удаляет ороговевшую кожу, что приводит к выведению перхоти, стимулирует приток крови к волосяным луковицам, что значительно ускоряет рост волос, выводит вредные вещества.
Результат – блещущие здоровьем, пышные и легкие волосы, которые станут украшением для любой девушки.

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mavit
Автор: mavit Май 7, 2017 03:05
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