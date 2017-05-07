Какие процедуры оказывают в салоне красоты?

Любая девушка хочет быть ухоженной и желанной. Все-таки слабый пол – эталон красоты. Но, бывают ситуации, когда девушка не может себе позволить самостоятельно, в домашних условиях, предоставить должный уход, либо же просто хочет расслабиться. В таких случаях прекрасным помощником и другом для девушки является салон красоты. Салонные услуги

Зачастую, когда девушка говорит, что она хочет посетить салон красоты, она подразумевает желание изменить свой внешний вид, но в большинстве салонов красоты предоставляют намного больше услуг, чем маникюр, педикюр и татуаж. Перейдя на сайт salon-sonata.ru можно узнать об услугах, которые оказывают в салоне красоты.

А сейчас мы предоставим небольшой список услуг салонов по уходу за вашим телом, для того чтобы следующий ваш поход к мастерам красоты был не только для обновления маникюра, но и в целях оздоровления организма.

Кислородная защита

Подходит для всех девушек от 16 лет, которые живут в больших городах и большую часть времени находятся в помещениях. Процедура заключается в полном очищении от макияжа, пилинге, массаже и нанесении маски, которая насытит вашу кожу кислородом.

Как результат – снабженная достаточным количеством кислорода кожа, что дает эффект свежести и чистоты, без отеков и неровного цвета. Результат процедуры виден моментально.

Пилинг

Подходит для разных участков кожи. Устраняет отмершие ороговевшие частицы. Бывает четырех видов:

Химический. На кожу наносится специальная маска, которая удаляет ороговевшие частички.

Ультразвуковой. Используется специальное оборудование, которое разрушает связи в клетках эпидермиса, что приводит к отшелушиванию отмерших частиц.

Механический. Производится с помощью специальных абразивных веществ.

Лазерный. Работает по принципу ультразвукового.

В итоге – гладкая, приятная на ощупь, мягонькая кожа, которой так и хочется касаться.

Биологическое очищение для волос

На кожу головы наносится средство, очищающее её и укрепляющее волосяные луковицы. Удаляет ороговевшую кожу, что приводит к выведению перхоти, стимулирует приток крови к волосяным луковицам, что значительно ускоряет рост волос, выводит вредные вещества.

Результат – блещущие здоровьем, пышные и легкие волосы, которые станут украшением для любой девушки.

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