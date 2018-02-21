Какие услуги может оказывать СЭС населению?

Основная задача Санитарно Эпидемиологической Службы заключается в том, чтобы следить за соблюдением норм и правил санитарии на различных предприятиях, а также способствовать устранению причин, по которым они нарушаются.

СЭС предлагает населению ряд платных услуг, чтобы обеспечить ему безопасность. Среди основных направлений таких услуг, следующие:

•дезинфекция помещений работниками службы. Эти мероприятия являются обеззараживающими;

•борьба с сорняками на дачных участках, а также с вредителями;

•дератизация, проводимая специалистами СЭС, заключается в том, чтобы уничтожить популяцию грызунов;

•дезинсекция этой службы – это борьба с различными видами насекомых;

•осуществляют фумигацию.

На сайте novosibirsk-ses.ru можно получить информацию о службе дезинсекции и дератизации.

Работа СЭС осуществляется по ряду федеральных законов, которые касаются санитарно-экологического благополучия населения и защите их прав. Работники федеральной службы осуществляют проверку деятельности всех юридических лиц в установленном, законом порядке. Кроме этого они проверяют, как выполняются требования санитарного законодательства РФ на точках индивидуальных предпринимателей и их работников. Реагируют на жалобы покупателей по законодательству РФ, осуществляя проверки по защите прав потребителя.

Территориальные организации СЭС проводят экспертизу и сертификацию продукции, и выдают предприятиям санитарно-эпидемиологические заключения и гигиенические сертификаты. Выданное заключение СЭС подтверждает соответствие продукта всем санитарным нормам, действующим на этот момент. Оно также свидетельствует о безопасности для жизни человека и окружающей среды. В наше время такие заключения на товары требуются, как для реализации продукции, так и для их ввоза на территорию РФ.

Основной работой данной организации с населением является защита его от различных вредителей, путём обработки помещения специальными средствами, которые разрешены соответствующими организациями. Кроме этого обрабатывают жильё от плесени и различных грибков.

Такие насекомые, как тараканы грызуны и клопы несут опасность для здоровья человека, потому что являются разносчиками множества инфекций. Самостоятельная обработка жилого помещения зачастую не даёт ожидаемого результата, поэтому такую услугу заказывают в СЭС.