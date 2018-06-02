Какие услуги предоставляют бюро переводов?

Люди обращаются с совершенно разными вопросами в бюро переводов. Самыми частыми из них являются переводы текстов. Это и презентации, и договора, и даже графики.

Список предоставляемых услуг очень широк. Серьезные организации в этой сфере осуществляют деятельность во многих направлениях.

Осуществление деятельности бюро переводов.

Одним из важных приоритетов является устный перевод. В штат такой организации входит нотариус, специалист локализации и синхронный переводчик. Данные услуги заказывают на многонациональные конференции. Причем это может быть бизнес-встреча, различные заседания суда, экскурсии. Осуществление перевода бывает последовательное и синхронное. Первое происходит в паузы между абзацами или предложениями. Второе, в момент произнесения слов. Для синхронного перевода нужно устройство «Интерголос». С его помощью человек говорит в одно время со спикером.

Бюро переводов оказывает услуги легализации различных документов. Если человек подает их на другом языке, то их переводят на государственный язык страны, где ими будут пользоваться. И тут вступает в дело нотариус. Он в течение дня проверит и заверит нужный документ.

Есть еще услуга, называемая апостиль. Она напрямую касается работы государственных органов. Бюро переводов легализует документы, которые подаются заграницей. То есть, человек получает права в России, а ездит по ним в Европе. Сроки выполнения составляют от двух до пяти рабочих дней. Все зависит от загруженности конкретного заведения.

Еще в услуги компании входит:

Локализация различных рекламных материалов, баннеров, газет;

Интернет порталов, сайтов, форумов;

Презентаций, анимации.

Процесс происходит так. Берется исходный материал и тщательно анализируется. Затем, каждое слово по смысловой нагрузке переводят на язык аудитории страны, где будут использовать документ. Всю информацию еще и адаптируют под культуру и местный колорит. То есть, если журнал выпускается в Америке, но его заказывают в Россию, то текст переведут и сделают привлекательным для аудитории страны получателя.