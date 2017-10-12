Какие вещи необходимы для городской прогулки?

mavit
Автор: mavit Октябрь 12, 2017 04:04

Какие вещи необходимы для городской прогулки?

Как же приятно в хорошую погоду прогуляться по тихим улочкам города. Но что взять с собой на прогулку, чтобы в случае чего не возвращаться домой?

В этой статье представлены все необходимые вещи, которые могут вам понадобиться на прогулке в городе. Список необходимых вещей Конечно же, рюкзак. Ведь все необходимые вещи нужно куда-то сложить! Вы можете посмотреть и выбрать городские рюкзаки по этой ссылке. Зонт. Внезапно может пойти дождь, и прогулка будет испорчена. Но можно предугадать эту неприятность и взять с собой небольшой зонтик, который спасёт вас и вашу одежду от холодных капель дождя. Если прогулка планируется в прохладную погоду, то можно взять с собой термочашку. Тогда вы сможете согреться и насладиться горячим напитком где-нибудь в парке, сидя на лавочке. Если прогулка намечается в жару, то не помешает бутылка с охлаждающей водой. Термочашки и бутылки можно выбрать на сайте Chicken Art. Влажные салфетки. В городе много мест, где можно испачкать руки или обувь. В этот момент на выручку придут влажные салфетки. Солнечные очки. Если станет слишком солнечно, то такой аксессуар совершенно не помешает, тем более что он занимает совсем немного места. Деньги или платёжная карта. Если захотели на прогулке перекусить, то необязательно идти домой! Ведь можно зайти в кафе, там перекусить, а потом снова наслаждаться прогулкой. Легкий перекус, например, бутерброды. Не любите кафе? Тога можно взять перекус с собой. Помните, что продукты при этом не должны быть скоропортящиеся. Наушники. Если вы гуляете в одиночестве и вам стало немного скучно, то в этом случае вас выручат наушники. Согласитесь, приятно прогуливаться по городу, когда в ушах звучит приятная музыка. Телефон. Этот аксессуар будет служить как средством связи, так и фотоаппаратом. Ведь наверняка в городе захочется сфотографироваться с каким-нибудь красивым памятником или другой достопримечательностью. Если прогулка планируется летом, то на всякий случай в рюкзак можно положить кофту. Ведь никогда не знаешь, какое настроение будет у погоды. Пластырь. От долгой ходьбы могут появиться мозоли, поэтому в вашем рюкзаке всегда должен лежать пластырь. Все эти вещи не займут много места в вашем рюкзаке, но могут понадобиться абсолютно в любой момент.

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mavit
Автор: mavit Октябрь 12, 2017 04:04
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