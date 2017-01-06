Какие виды наушников бывают?

Для того чтобы слушать любимые мелодии в общественном транспорте или на работе, отличным решением станут наушники. Ведь так вы не будете мешать тем, кто окружает вас.

Для того чтобы музыка действительно доставляла вам истинное удовольствие, необходимо приобретать качественные устройства. Отличный выбор — наушники битс. Они не создают помех, нет лишнего шума. Акустика высокого качества. А значит, ваш слух не пострадает.

Перед тем, как остановить выбор на тех или иных наушников, стоит для начала разобраться, для чего именно вам нужны подобные устройства. Если коснуться конструкции, то наушники могут быть вставными или накладными. В первом случае изделия вставляются в уши, они удобны для пользования на улице или во время передвижения на транспорте. Для того чтобы слушать музыку дома, верный выбор — накладные модели. Они станут отличным решением для использования в качестве мониторных устройств.

Если выбирать устройства касаемо того или иного типа крепления, то классический вариант — дуговое крепление, которое огибает голову и служит для соединения. Иногда дужка наушников проходит низко по части затылка. В некоторых конструкциях для крепления чашечек используют клипсы или крючки, которые отличаются формой овала.

Можно делать выбор и в зависимости от того, каким будет акустическое оформление. Возможны закрытые или полузакрытые модели. То же касается открытых. Закрытый тип не пропускает внешние звуки. В результате наблюдается прекрасная шумоизоляция. Если вы работаете в достаточно шумном помещении, то лучше всего выбрать полузакрытые модели. В этом случае посторонние звуки немного заглушатся, уши не будут страдать. Что касается открытых наушников, то они пропускают наружные шумы, но звук при этом получается более естественный.

Выбирая те или иные модели наушников, следует учитывать способ передачи звука. Так, проводные модели соединены с источником звука с помощью провода. Что касается беспроводного способа, то в этом случае конструкции соединяются с прибором другим каналом. При этом провод не используется. В случае беспроводных моделей звук немного снижается.

Конечно, выбор только за вами. Всегда можно подобрать что-то интересное и идеально подходящее, определившись с целью использования данного устройства.