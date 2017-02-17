Какие виды платьев бывают?

Классификация платьев определяется по ряду признаков, наиболее характерных для группы изделий. В общепринятом понимание платье – это предмет женской одежды, который можно использовать для дома, работы, учебы, для праздника и т.п. В зависимости от потребностей, в магазине всегда можно выбрать платье по вкусу и фигуре. Перейдя на сайт stilnyashka.com.ua можно подобрать вечерние и торжественные платья.

В производстве платье используются различные натуральные и искусственные материалы. Среди них:

Шерсть;

Шелк;

Хлопок;

Лен;

Вискоза;

Искусственные и смешанные волокна.

В зависимости от требуемой обработки специалисты используют разные типы сырья:

— трикотажное полотно;

— тканое полотно;

— нетканые материалы.

Трикотажные платья вяжут из пряжи на специальных вязальных промышленных машинах. В качестве отделки могут использовать фурнитуру, галантерею, натуральный или искусственный мех.

Швейные изделия шьют в пошивочных цехах из тканей, по лекалам. В зависимости от вида ткани различают тип полотна: креп, сатин, велюр, бархат, жаккард и т.п. Надо отметить, что ассортимент швейных изделий более широк, по сравнению с трикотажными.

Это объясняется посадочными свойствами материалов. Трикотажные полотна после стирки, как правило, дают существенную усадку, поэтом платье становится меньше по размеру.

Платья различают по сезонам: зимние, демисезонные и летние.

По стилю различают платья: вечерние, домашние (платья – халаты), деловые (офисные), рабочие (спецодежда) и специальные (например, свадебные).

Вечерние платья составляют самую большую группу, поэтому к выбору праздничных вечерних платьев женщины относятся с особым трепетом.

Итак, вечерние платья бывают разной длины:

— мини (короткие);

— макси (длинные, в пол);

-миди (до середины икры);

— евро (до колена).

Фасоны вечерних платьев очень разнообразны, их каждый год рождается великое множество. Тем не менее, самыми распространенными остаются:

Коктейльное платье (нарядное, но не длинное, его можно носить и на работу, и можно в нем же появиться на вечеринке);

Платье – футляр (платье выше колена, узкое в талию, строгое по стилю, но в то же время, очень женственное).