Какие виды платьев бывают?
Классификация платьев определяется по ряду признаков, наиболее характерных для группы изделий. В общепринятом понимание платье – это предмет женской одежды, который можно использовать для дома, работы, учебы, для праздника и т.п. В зависимости от потребностей, в магазине всегда можно выбрать платье по вкусу и фигуре. Перейдя на сайт stilnyashka.com.ua можно подобрать вечерние и торжественные платья.
В производстве платье используются различные натуральные и искусственные материалы. Среди них:
- Шерсть;
- Шелк;
- Хлопок;
- Лен;
- Вискоза;
- Искусственные и смешанные волокна.
В зависимости от требуемой обработки специалисты используют разные типы сырья:
— трикотажное полотно;
— тканое полотно;
— нетканые материалы.
Трикотажные платья вяжут из пряжи на специальных вязальных промышленных машинах. В качестве отделки могут использовать фурнитуру, галантерею, натуральный или искусственный мех.
Швейные изделия шьют в пошивочных цехах из тканей, по лекалам. В зависимости от вида ткани различают тип полотна: креп, сатин, велюр, бархат, жаккард и т.п. Надо отметить, что ассортимент швейных изделий более широк, по сравнению с трикотажными.
Это объясняется посадочными свойствами материалов. Трикотажные полотна после стирки, как правило, дают существенную усадку, поэтом платье становится меньше по размеру.
Платья различают по сезонам: зимние, демисезонные и летние.
По стилю различают платья: вечерние, домашние (платья – халаты), деловые (офисные), рабочие (спецодежда) и специальные (например, свадебные).
Вечерние платья составляют самую большую группу, поэтому к выбору праздничных вечерних платьев женщины относятся с особым трепетом.
Итак, вечерние платья бывают разной длины:
— мини (короткие);
— макси (длинные, в пол);
-миди (до середины икры);
— евро (до колена).
Фасоны вечерних платьев очень разнообразны, их каждый год рождается великое множество. Тем не менее, самыми распространенными остаются:
- Коктейльное платье (нарядное, но не длинное, его можно носить и на работу, и можно в нем же появиться на вечеринке);
- Платье – футляр (платье выше колена, узкое в талию, строгое по стилю, но в то же время, очень женственное).
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