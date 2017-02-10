Какие виды силовых  трансформаторов  бывают?

Данное устройство применяют для преобразования электроэнергии. Универсальный аппарат состоит из нескольких обмоток. Их наматывают на магнитопровод, но при этом они друг с другом не связаны. Передача электрической энергии проходит при помощи созданного магнитного поля.

Они делятся на виды

Универсальные. Переносные модели. Наружные. Трансформаторы внутреннего применения. Шинный тип. Опорный.

Подробнее о силовых трансформаторах можно прочитать на сайте. Кроме того устройство классифицируют по типу назначения. Они бывают

Силовыми. Измерительными. Защитными. Лабораторными. Промежуточными.

Трансформаторы также делят по количеству ступеней

Одноступенчатые модели. Каскадные.

На все подстанции, как правило, монтируют высоковольтные универсальные трехфазные модели. От их рабочего процесса полностью зависит поступление электроэнергии в дома.

В электрических приборах устанавливаются только сетевые модели. Такие трансформаторы относятся к однофазному типу и работают от сети в 22Вт.

Автотрансформатор относят к низкочастотному типу устройств. В их не связаны ни магнитно, ни электрически. Основное преимущество в том, что стоимость их значительно ниже, поскольку на обмотку затрачивается значительно меньше провода. Чем на универсальный стандартный трансформатор. Основной недостаток в том, что у данного устройства нет гальванической развязки. Применяют трансформатор в аппаратах, которые имеют автоматическое управление. В основном это высоковольтные электрические сети.

Трансформатор тока – это специальное устройство, в котором обмотка непосредственно подключается к прямому источнику тока. Первичная обмотка – это только один виток провода который включается в цепь для того чтобы произвести измерение переменного тока. Конструкция данного устройство – это сердечник, который изготавливают из специальной кремнистой стали. На него наматывают изолированную обмотку.

Импульсивный вид трансформатора используют практически на всех современных блоках питания в сварочных аппаратах.