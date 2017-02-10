Какие виды силовых трансформаторов бывают?
Данное устройство применяют для преобразования электроэнергии. Универсальный аппарат состоит из нескольких обмоток. Их наматывают на магнитопровод, но при этом они друг с другом не связаны. Передача электрической энергии проходит при помощи созданного магнитного поля.
Они делятся на виды
- Универсальные.
- Переносные модели.
- Наружные.
- Трансформаторы внутреннего применения.
- Шинный тип.
- Опорный.
Подробнее о силовых трансформаторах можно прочитать на сайте. Кроме того устройство классифицируют по типу назначения. Они бывают
- Силовыми.
- Измерительными.
- Защитными.
- Лабораторными.
- Промежуточными.
Трансформаторы также делят по количеству ступеней
- Одноступенчатые модели.
- Каскадные.
На все подстанции, как правило, монтируют высоковольтные универсальные трехфазные модели. От их рабочего процесса полностью зависит поступление электроэнергии в дома.
В электрических приборах устанавливаются только сетевые модели. Такие трансформаторы относятся к однофазному типу и работают от сети в 22Вт.
Автотрансформатор относят к низкочастотному типу устройств. В их не связаны ни магнитно, ни электрически. Основное преимущество в том, что стоимость их значительно ниже, поскольку на обмотку затрачивается значительно меньше провода. Чем на универсальный стандартный трансформатор. Основной недостаток в том, что у данного устройства нет гальванической развязки. Применяют трансформатор в аппаратах, которые имеют автоматическое управление. В основном это высоковольтные электрические сети.
Трансформатор тока – это специальное устройство, в котором обмотка непосредственно подключается к прямому источнику тока. Первичная обмотка – это только один виток провода который включается в цепь для того чтобы произвести измерение переменного тока. Конструкция данного устройство – это сердечник, который изготавливают из специальной кремнистой стали. На него наматывают изолированную обмотку.
Импульсивный вид трансформатора используют практически на всех современных блоках питания в сварочных аппаратах.
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