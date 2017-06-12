Какие виды услуг оказывает нотариус?

Практически каждый из нас, рано или поздно, сталкивается с услугами нотариуса, ведь разные договоры, документы, завещания и много других бумаг должны быть заверены нотариусом. Однако, работа нотариуса не ограничивается только заверением документов, она состоит из различных аспектов. В городе Бийск можно воспользоваться услугами опытных и профессиональных специалистов. Нотариусы Бийска быстро с большим профессионализмом решат любые задачи, а также ответят на все непонятные вопросы. Отметим, что в городе можно обращаться помощи, как государственных, так и частных нотариусов.

Согласно принятым нормам и законам, как частные, так и государственные нотариусы имеют право не только удостоверить сделки, заверять документы, но еще и выдать свидетельство о праве собственности, удостоверить факты, удостоверить время предъявления бумаг, снимать или оставлять запрещение отчуждения имущества и многое другое. Нотариус может принимать ценные бумаги или деньги в депозит, принимать на хранение важные документы, представить чеки, удостоверить неоплату денежных сумм. Вопросы завещания не могут решаться без участия такого важного органа, а нотариус. Удостоверить тот фат, что человек живой, находится в определенном месте и т.д. – все это входит в список услуг нотариуса.

Нотариус занимается также удостоверением завещания дееспособных людей. Нотариус только удостоверяет завещание, а подпись ставит сам завещатель. Отметим, что заверять завещание с помощью представителей не разрешается. Завещатель сам должен представить завещание нотариусу. В данном случае не требуются никаких доказательств, которые подтверждают права завещателя на имущество. Эти доказательства потребуются только после его смерти во время принятии наследства.

Любой нотариус имеет право осуществлять удостоверение доверенности. Согласно принятым законодательствам доверенность бывает генеральной, специальной и разовой. Согласно Гражданскому кодексу РФ любой вид доверенности должен быть удостоверен нотариально. Исключением являются те случаи, которые предусмотрены законом, а также соответствующими актами.

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