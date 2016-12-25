На сегодняшний момент жалюзи стали неотъемлемой частью в каждом доме, ведь они не только защищают нас от лишнего солнечного света, но и от посторонних глаз. В данной статье мы подробнее вам расскажем, какие жалюзи бывает и на какие разновидности они делятся. Перейдя на сайт светлофф-севастополь.рф можно узнать, какие виды жалюзи бывают.

Разновидности жалюзи:

Вертикальные жалюзи в любых случаях имеют строгое перпендикулярное расположение относительно пола. Вверху прикрепляют карниз, к которому подсоединяют пластины на цепочке. Вид вертикальных жалюзи не боятся повышенной влажности, а также на них не собирается излишняя грязь и пыль. Соответственно они впишутся абсолютно в любой интерьер помещения, вне зависимости от стиля. Если ламели сделаны из ткани, то для того чтобы они были более устойчивые фиксируют снизу маленьким грузом, другие же разновидности, такие как пластик и алюминий не утяжеляются. Еще существуют панели из дерева и металла. Стандартные размеры равны: восемьдесят девять, сто, сто десять и сто двадцать семь миллиметров. Горизонтальные жалюзи выглядят как совокупность ламелей, которые имеют горизонтальное положение. Крепятся такие панели друг к другу с помощью бечевки, которая висит на карнизе. Различают внутренние и межрамные горизонтальные жалюзи. Внутренние устанавливают на потолке, либо на стене или на створке окна внутри помещения, вторые же устанавливают между окнами на карнизе. Горизонтальные жалюзи также изготавливают из различных материалов, рассмотрим несколько из них:

Алюминиевые. Такой вид жалюзи имеет огромный выбор цветовой палитры, жесткость их достаточно высокая, мало того они совершенно не боятся высоких и низких температур. К преимуществам таких жалюзи относят их огнеопасность, удобность монтажа и ухода.

Деревянные жалюзи отличаются своей экологичностью и долгим сроком службы. Однако такой вид жалюзи не каждому придется по карману, так как стоимость на них довольна высока.

Тканевые жалюзи имеют большой спектр цветовой гаммы, мало того они совсем не капризны в уходе и идеально смотрятся с любым интерьером комнаты. Однако со временем яркость ткани может выгореть, это является их существенным недостатком.