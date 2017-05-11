Каким образом можно найти течь в промышленном оборудовании?

В процессе производства изделий, добыче полезных ископаемых, в химических процессах, оборудование, на котором работает предприятие, изнашивается. Также, под воздействием постоянной вибрации, нарушается герметичность узлов. В таких случаях появляются течи, которые следует обнаружить и устранить. Услуга течеискание, позволяет вовремя предотвратить множество катастроф и избежать жертв на производстве. В зависимости от типа оборудования, существуют и методы обнаружения течи.

Способы поиска течи в оборудовании

Визуальный. Этот способ наиболее простой, не требует применения специальных устройств. Путём простого осмотра устанавливается наличие течей.

Обмыливание. Для этого способа используют мыльную воду. Применяется в основном на оборудовании, где используется давление воздуха или газа. При попадании раствора на место течи, образуются мыльные пузыри.

Масс-спектрометрический метод. Пробное вещество, в роли которого выступает гелий или аргон, закачивается в проверяемое оборудование. С помощью специальной лаборатории, место утечки этого газа улавливается и неисправность устраняется.

Акустический метод. Основан на улавливании звуковых колебаний контрольного газа при прохождении через течь. Этот метод применяется для поиска течи в системах, находящихся под давлением воздуха или газами.

Жидкостный метод. Люминофор растворяют в воде, и получившуюся смесь закачивают в проверяемую систему. После этого, нагнетается рабочее давление, и система обследуется на предмет протечек с помощью излучателя ультрафиолета, в лучах которого, люминофор начинает светиться и протечки хорошо видны.

Пузырьковый метод. Для поиска течей этим способом, исследуемую систему или агрегат следует подвергнуть давлению воздуха, затем, поверхность обработать контрольной жидкостью. В месте протечки будут образовываться пузыри. Этот способ, по своему принципу, похож на обмыливание.

Это только некоторые из методов диагностики герметичности оборудования. Для каждого из видов производств, существует наиболее актуальный способ обнаружения и устранения подобных неисправностей.