Каким образом можно отметить ребенку день рождения?

Елизавета Коротаева
Автор: Елизавета Коротаева Январь 27, 2017 05:02

Каким образом можно отметить ребенку день рождения?

Каждый раз ребенок ждет с нетерпением свой главный праздник – День Рождения.

Гости, подарки, радостные лица, праздничный торт – все важно в этот день! Чтобы детский праздник запомнился надолго, необходимо заранее приготовить программу. Чтобы имениннику было приятно в ней участвовать, программа должна быть красочной, торжественной и веселой, развлекательной. Оформление детских праздников – это приятное, но очень хлопотное занятие, которое лучше поручить опытным профессионалам.

Чтобы с самого утра малыш проснулся счастливым, положите под подушку «сладкий» сюрприз, ведь любой подарок малышу должен сопровождаться вкусным лакомством.

Праздновать День Рождения лучше в два этапа: в кругу семьи, дома, и – в кафетерии, на природе, в бассейне, где угодно, но только чтобы не дома, и чтобы вместе с гостями.

Комнату ребенка и гостиную обязательно надо украсить. Пусть небольшими «штрихами», но все же, отметить торжество момента. Цветы в вазе, шарики у рабочего стола, празднично накрытый стол, видеосъемка, все эти атрибуты доставят малышу большую радость. Одежда всех членов семьи должна быть не только нарядная, но и забавная. Например, с элементами героев из любимых сказок. Это развеселит не только «виновника» торжества, но и его гостей.

О доставке компании в кафе или на природу следует подумать заранее. Можно заказать автобус к указанному времени. Чтобы поездка была веселой, праздничный автобус тоже можно украсить шариками, бантами и прочими украшениями.

В кафе также должно быть все красиво: празднично накрытый стол, надувные шары, громкое приветствие именинника должно сразу поднять настроение. Торжественная часть – обязательна, чтобы придать особую важность моменту.

Что подать на стол, каждый решает индивидуально, но исходя из соображения рациональности, лучше приготовить хорошее угощение дома, так получится дешевле. Правда, хлопот прибавится, о ведь эти хлопоты так приятны. Для кафе можно заказать десерт и сладости: конфеты, пирожное, лимонад, соки и фрукты.

Главная задача взрослых – это организовать активный праздник, чтобы в нем участвовали все дети, развлекались, танцевали, играли в подвижные игры. Сами тому не время, вы увидите, когда дети начнут уставать. Вот здесь опять потребуются услуги автобуса, чтобы развести детей по домам. Засыпая, ваш малыш обязательно скажет: «Какой сегодня хороший был день!».

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Елизавета Коротаева
Автор: Елизавета Коротаева Январь 27, 2017 05:02
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