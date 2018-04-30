Какими бывают бытовки?

mavit
Автор: mavit Апрель 30, 2018 01:39

Какими бывают бытовки?

Производители вагончиков своим потребителям сегодня предлагают множество различных конструкций, которые имеют свое назначение. На строительные площадки нужна бытовка, в которой можно будет снять робу и одеть обычную одежду, помыться и покушать.

Для дачников необходимо место, где можно будет хранить инвентарь, и отдохнуть, изредка остаться на ночь. Бывают случаи, когда вагончики используют исключительно для санитарных потребностей, там могут обустроить ванную и туалет.

Если говорить о металлических бытовках, то здесь стоит сказать о том, что не редко, для данных нужд, используют деревянный каркас, а вот обшивают данное сооружение уже оцинкованным профнастилом. Особенностью данной конструкции есть то, что она обладает высокой прочностью, можно говорить и о том, что эта бытовка не будет подвержена атакам грызунов, поскольку внешняя сторона изделия изготовлена из металла. Еще одной особенностью данного вида вагончиков есть и то, что их можно перевозить большое множество раз, и на состоянии сооружения это не скажется. Если правильно все спланировать, то такая бытовка будет достаточно комфортной и там сможет жить как рабочий, так и прораб. Но в это же время можем сказать и о том, что вагончики, на строительных площадках смогут послужить и в качестве складских и административных помещений, вместе с тем, не редко, в данных помещениях размещают пост охраны.

Если же мы говорим о блок–контейнере, тогда мы можем отметить то, что это также металлическая бытовка. Это универсальная конструкция, которая имеет достаточно длительный долгий срок службы, обладает высоким уровнем комфорта, а собрать такую конструкцию совершенно не сложно. Из блок-контейнера можно соорудить многоэтажное здание любой планировки. Также как и обычные металлические бытовки, блок – контейнер Вы сможете оборудовать различными приспособлениями, которые привнесут больший комфорт в проживание или пользование такими помещениями.

Что же касаемо отделки этих конструкций, то здесь все зависит исключительно от назначения. Если Вы планируете применять это помещение для офиса, тогда бытовку можно отделать пластиком, его же применяют для вагончиков, в который устанавливают санузлы. Если же в помещении будут ночевать люди, стоит рассмотреть вариант установки МДФ – панелей. Кроме того, для таких целей часто применяют гипсокартонные панели.

Источник:http://www.vagonchuk.com/

Читайте также

mavit
Автор: mavit Апрель 30, 2018 01:39
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Denis

    Denis

    Но почему бы не использовать тут возможности полного привода Рено вкупе с вполне взрослым дорожным просветом? Лесные дороги, которые местные…

    Читать статью
  • Илюхин

    Илюхин

    Скажите, вот у меня эмаль потрескана причем не чуть-чуть, в зеркало видно отчетливо, такая процедура не ухудшит состояние эмали? Не…

    Читать статью
  • Наталья

    Наталья

    Дельные советы, казалось бы знаешь всё по отдельности, но всегда игнорируешь их :)

    Читать статью
  • Dima

    Dima

    Но почему бы не использовать тут возможности полного привода Рено вкупе с вполне взрослым дорожным просветом? Лесные дороги, которые местные…

    Читать статью
  • Аполлинария

    Аполлинария

    Здравствуйте,с какого числа набор на 2018-2019 год?

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии