Какими бывают бытовки?

Производители вагончиков своим потребителям сегодня предлагают множество различных конструкций, которые имеют свое назначение. На строительные площадки нужна бытовка, в которой можно будет снять робу и одеть обычную одежду, помыться и покушать.

Для дачников необходимо место, где можно будет хранить инвентарь, и отдохнуть, изредка остаться на ночь. Бывают случаи, когда вагончики используют исключительно для санитарных потребностей, там могут обустроить ванную и туалет.

Если говорить о металлических бытовках, то здесь стоит сказать о том, что не редко, для данных нужд, используют деревянный каркас, а вот обшивают данное сооружение уже оцинкованным профнастилом. Особенностью данной конструкции есть то, что она обладает высокой прочностью, можно говорить и о том, что эта бытовка не будет подвержена атакам грызунов, поскольку внешняя сторона изделия изготовлена из металла. Еще одной особенностью данного вида вагончиков есть и то, что их можно перевозить большое множество раз, и на состоянии сооружения это не скажется. Если правильно все спланировать, то такая бытовка будет достаточно комфортной и там сможет жить как рабочий, так и прораб. Но в это же время можем сказать и о том, что вагончики, на строительных площадках смогут послужить и в качестве складских и административных помещений, вместе с тем, не редко, в данных помещениях размещают пост охраны.

Если же мы говорим о блок–контейнере, тогда мы можем отметить то, что это также металлическая бытовка. Это универсальная конструкция, которая имеет достаточно длительный долгий срок службы, обладает высоким уровнем комфорта, а собрать такую конструкцию совершенно не сложно. Из блок-контейнера можно соорудить многоэтажное здание любой планировки. Также как и обычные металлические бытовки, блок – контейнер Вы сможете оборудовать различными приспособлениями, которые привнесут больший комфорт в проживание или пользование такими помещениями.

Что же касаемо отделки этих конструкций, то здесь все зависит исключительно от назначения. Если Вы планируете применять это помещение для офиса, тогда бытовку можно отделать пластиком, его же применяют для вагончиков, в который устанавливают санузлы. Если же в помещении будут ночевать люди, стоит рассмотреть вариант установки МДФ – панелей. Кроме того, для таких целей часто применяют гипсокартонные панели.

Источник:http://www.vagonchuk.com/