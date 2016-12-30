Какими характеристиками обладает мужчина козерог?

Елизавета Коротаева
Автор: Елизавета Коротаева Декабрь 30, 2016 04:02

Какими характеристиками обладает мужчина козерог?

Говорят, что гороскоп имеет определенное влияние на человека. Так как человек родится во время созвездия. Характеристика- мужчина козерог включает в себя особенности его поведения в коллективе, обществе, семье.

Обычно мужчины этого знака зодиака откровенные консервативные мужчины. Обычно он представляет из себя мужчину в классическом свитере, на ногах чистые, словно снег ботинки. Такие мужчины терпеть не могут беспорядок, в их доме должно все лежать на своих местах, причем для каждой вещи есть определенные места, в которых она должна лежать.

Характер у такого мужчины очень строгий, и упертый. Он готов идти к своей цели, сбивая все, что есть у него под ногами, это для него значит, что он идет правильно. Хорошая черта состоит в том, что такой мужчина реалист, он всегда живет в реальном времени, и совершенно не будет играть с вами в игры. Он всегда знает, какие  у него обязанности, а какие у вас. Также люди этого знака очень пунктуальные, они всегда выглядят так, как будто знают, что лучше всего, когда нужно планировать специальные схемы, планы.

Помните, никогда не нужно опаздывать на свидание с этим человеком, так как он на вас очень обидеться. Обида для Козерога, это конец света, когда он обижается, то лучше его не трогать. Такие мужчины чрезмерно обидчивы, причем могут это делать из-за любого пустяка, также они не переносят, когда их перебивают в разговоре. Когда Козерог говорит, все должны молчать и слушать его.

Что касается любви, то любовь для него – это все. Они очень влюбчивые, причем это может произойти на первой минуте вашего знакомства, так что, если Козерог вам скажет, что любит вас, не удивляйтесь. Эти люди однолюбы, если он влюбляется, то на всю жизнь. В его уме нет понятия измена или поиск лучшей кандидатуры. Обычно Козероги женятся поздно, это связанно с тем, что они карьеристы, которые всю жизнь стараются добиться хороших высот в карьере.

В сексе такие мужчины лидеры, все должно быть так, как захочет он, женщина не имеет права голоса. На первый взгляд может показаться, что это злые и грубые мужчины, но на самом деле за этим образом прячется порядный, честный и влюбчивый человек, который активно стремится к успеху.

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Елизавета Коротаева
Автор: Елизавета Коротаева Декабрь 30, 2016 04:02
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