Какими преимуществами обладает собственная скважина на воду?

Родниковая вода, поступающая из скважин, отличается чистотой, свежестью, а также уровнем полезных минеральных веществ, содержащихся под землей. Поскольку глубокий подземный слой не смешивается с поверхностным слоем земли, вода не содержит песка, глины, остаток камешек и прочих посторонних включений.

Если вы решили заказать бурение скважины на воду в Спб, то полученная из скважины вода будет обладать рядом очевидных преимуществ:

Гигиеничностью, обеспеченной узкой горловиной скважины, герметично укрытой верху. Никакие осадки мусора, пыли, сухи листьев и прочих включений в скважину не попадут. Примечательно, что никакие микроскопические существа не способны проникнуть внутрь трубы и заразить чистую воду;

Большой объем запаса воды обеспечивается за счет постоянного притока свежей воды, находящегося под поверхностным слоем земли;

Удобство обслуживания скважины подтверждается практикой многих домовладельцев, ранее заказавших бурение скважины на воду. Если правильно обустроить скважину, то содержание будет сведено лишь к проверке работы оборудования. Заниматься очисткой скважины вам не придется, поскольку эта важная функция возложена на специальные фильтры;

Долговечность скважины при правильном уходе достигает 50 лет. Здесь все зависит от качества устройства, технического состояния скважины и качества ухода за сооружением.

Помимо достоинств, потребители выделяют ряд свойств, которые снижают популярность бурения скважин на воду. Для капитального устройства артезианской системы необходимы существенные финансовые вливания.

Такие затраты доступны не каждому потребителю Тем более, что при монтаже скважины потребуются еще дополнительные издержки на:

Покупку обсадных труб;

Покупку насосного оборудования;

Оголовка (закрывающего механизма) скважины.

Если для обустройства трубы применяют низкокачественный металл, артезианская вода может получить «порцию металлического вкуса», что не благоприятно отразится на вкусовых качествах воды.