Какой трикотаж чаще всего используют?

Область потребления трикотажных изделий в настоящее время очень велика. Одежа, головные уборы, колготы, перчатки, чулочно-носочные изделия, постельные принадлежности, — это лишь неполные перечень товаров, для производства которых используется трикотаж.

Чтобы сразу определиться с понятием термина «трикотаж», сразу представьте себе шарф, который бабушка связала на спицах. Если взять и потянуть изделие (и по длине, и по ширине), то будет отчетливо видна структура петельная структура полотна. Запомните главное отличие трикотажа:

Трикотажные изделия вяжут на спицах или специальных вязальных машинах;

Текстильные изделия шьют на швейных машинах из тканей;

Изделия из нетканых материалов получают путем скатывания волокна (войлок).

Для изготовления нитей, используемых в трикотажном производстве, используют разные виды натурального из искусственного сырья: шерсть, шелк, лен, хлопок, синтетические волокна. Эти виды сырья могут использовать, и в чистом виде, и с помощью комбинирования с другим сырьем. Надо отметить, что наиболее выгодный во всех отношениях вариант – это комбинированные нити. Такие изделия получаются прочными, красивыми и удобными в процессе эксплуатации.

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По видам отделки трикотаж подразделяют на:

— гладкокрашеный;

— суровый;

— отбеленный;

— пестровязаный.

Трикотажные изделия очень популярны, как в России, так и за рубежом. Такой высокий спрос объясняется наличием многих достоинств трикотажа:

Удобство при носке, практичность и удобство при стирке;

Мягкость на ощупь, удобство при ношении (одежды);

Трикотажные изделия не электризуются, они красивы на внешний вид и удобны в хранении;

Экологически безопасны, не сковывают движений, обеспечивают тепло и комфорт.

Трикотажные изделия надо аккуратно носить и хранить в соответствующих условиях, иначе вещи могут растянуться, потерять форму и показать недостатки фигуры.

Среди самых популярных трикотажных изделий можно отметить: головные уборы, блузы, пуловеры, юбки, брюки, кардиганы, нательное белье и сорочки, чулочно-носочные изделия и постельные принадлежности.