Какой трикотаж чаще всего используют?
Область потребления трикотажных изделий в настоящее время очень велика. Одежа, головные уборы, колготы, перчатки, чулочно-носочные изделия, постельные принадлежности, — это лишь неполные перечень товаров, для производства которых используется трикотаж.
Чтобы сразу определиться с понятием термина «трикотаж», сразу представьте себе шарф, который бабушка связала на спицах. Если взять и потянуть изделие (и по длине, и по ширине), то будет отчетливо видна структура петельная структура полотна. Запомните главное отличие трикотажа:
- Трикотажные изделия вяжут на спицах или специальных вязальных машинах;
- Текстильные изделия шьют на швейных машинах из тканей;
- Изделия из нетканых материалов получают путем скатывания волокна (войлок).
Для изготовления нитей, используемых в трикотажном производстве, используют разные виды натурального из искусственного сырья: шерсть, шелк, лен, хлопок, синтетические волокна. Эти виды сырья могут использовать, и в чистом виде, и с помощью комбинирования с другим сырьем. Надо отметить, что наиболее выгодный во всех отношениях вариант – это комбинированные нити. Такие изделия получаются прочными, красивыми и удобными в процессе эксплуатации.
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По видам отделки трикотаж подразделяют на:
— гладкокрашеный;
— суровый;
— отбеленный;
— пестровязаный.
Трикотажные изделия очень популярны, как в России, так и за рубежом. Такой высокий спрос объясняется наличием многих достоинств трикотажа:
- Удобство при носке, практичность и удобство при стирке;
- Мягкость на ощупь, удобство при ношении (одежды);
- Трикотажные изделия не электризуются, они красивы на внешний вид и удобны в хранении;
- Экологически безопасны, не сковывают движений, обеспечивают тепло и комфорт.
Трикотажные изделия надо аккуратно носить и хранить в соответствующих условиях, иначе вещи могут растянуться, потерять форму и показать недостатки фигуры.
Среди самых популярных трикотажных изделий можно отметить: головные уборы, блузы, пуловеры, юбки, брюки, кардиганы, нательное белье и сорочки, чулочно-носочные изделия и постельные принадлежности.
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