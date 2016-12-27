Какой трикотаж чаще всего используют?

Елизавета Коротаева
Автор: Елизавета Коротаева Декабрь 27, 2016 03:30

Какой трикотаж чаще всего используют?

Область потребления трикотажных изделий в настоящее время очень велика. Одежа, головные уборы, колготы, перчатки, чулочно-носочные изделия, постельные принадлежности, — это лишь неполные перечень товаров, для производства которых используется трикотаж.

Чтобы сразу определиться с понятием термина «трикотаж», сразу представьте себе шарф, который бабушка связала на спицах. Если взять и потянуть изделие (и по длине, и по ширине), то будет отчетливо видна структура петельная структура полотна. Запомните главное отличие трикотажа:

  • Трикотажные изделия вяжут на спицах или специальных вязальных машинах;
  • Текстильные изделия шьют на швейных машинах из тканей;
  • Изделия из нетканых материалов получают путем скатывания волокна (войлок).

Для изготовления нитей, используемых в трикотажном производстве, используют разные виды натурального из искусственного сырья: шерсть, шелк, лен, хлопок, синтетические волокна. Эти виды сырья могут использовать, и в чистом виде, и с помощью комбинирования с другим сырьем. Надо отметить, что наиболее выгодный во всех отношениях вариант – это комбинированные нити. Такие изделия получаются прочными, красивыми и удобными в процессе эксплуатации.

Модный Ивановский трикотаж оптом можно приобрести по ссылке http://www.comfytex.ru/trikotag-optom.

По видам отделки трикотаж подразделяют на:

— гладкокрашеный;
— суровый;

— отбеленный;

— пестровязаный.

Трикотажные изделия очень популярны, как в России, так и за рубежом. Такой высокий спрос объясняется наличием многих достоинств трикотажа:

  • Удобство при носке, практичность и удобство при стирке;
  • Мягкость на ощупь, удобство при ношении (одежды);
  • Трикотажные изделия не электризуются, они красивы на внешний вид и удобны в хранении;
  • Экологически безопасны, не сковывают движений, обеспечивают тепло и комфорт.

Трикотажные изделия надо аккуратно носить и хранить в соответствующих условиях, иначе вещи могут растянуться, потерять форму и показать недостатки фигуры.

Среди самых популярных трикотажных изделий можно отметить: головные уборы, блузы, пуловеры, юбки, брюки, кардиганы, нательное белье и сорочки, чулочно-носочные изделия и постельные принадлежности.

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Елизавета Коротаева
Автор: Елизавета Коротаева Декабрь 27, 2016 03:30
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