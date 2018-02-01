Какую территорию в Бийске облагородить? Внеси свое предложение

mavit
Автор: mavit Февраль 1, 2018 17:45

Какую территорию в Бийске облагородить? Внеси свое предложение

Какую территорию в Бийске облагородить? Внеси свое предложение

В Бийске идет первый этап голосования за ремонт объектов по программе «Комфортная городская среда». Данный этап заключается в приеме заявок от населения с предложениями о необходимости ремонта той или иной общественной значимой территории Бийска — парка или сквера.

Уже сегодня свои предложения можно внести благодаря размещенным ящикам для приема. Пока их четыре, они установлены в торговом центре «АБ», ул. Декабристов 15/1, в магазине «Аникс-Оптимал», ул. Льнокомбината, 14, в главном корпусе педуниверситета — ул. Владимира Короленко, 53, и в Администрации города Бийска, ул. Ленина, 250. Необходимо лишь написать свое предложение на листке и опустить его в ящик.

В дальнейшем специалистами будут рассмотрены все предложенные варианты и те территории, за которые зафиксируется больше всего голосов-предложений, будут вынесены на всеобщее голосование, которое пройдет 18 марта 2018 года. Победившие парки и скверы войдут в программу «Комфортная городская среда».

Кстати, в отличие от президентских выборов, где можно голосовать с 18 лет, здесь свой голос за понравившуюся территорию смогут отдать бийчане с 14 лет.

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mavit
Автор: mavit Февраль 1, 2018 17:45
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