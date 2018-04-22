Календула: лечебные свойства отвара и настоя

mavit
Автор: mavit Апрель 22, 2018 02:29

Календула: лечебные свойства отвара и настоя

Для приготовления отвара две столовые ложки сухих соцветий календулы заливают литром воды и кипятят 15 минут на умеренном огне, чтобы уменьшить потери биоактивных компонентов. Затем жидкость сливают в термос и настаивают около часа, потом процеживают и употребляют по назначению. Приготовить настой еще легче – одну столовую ложку высушенной травы заливают стаканом кипятка и ставят в тепло на 1–2 часа, накрыв емкость крышкой и обернув плотной материей.

В гинекологии отвар и настой календулы применяют для спринцеваний при кольпитах, эрозии шейки матки, молочнице и трихомонозе. Для пролонгированного действия удобнее пользоваться тампонами. Также нахваливают лечебные свойства календулы и ноготков отзывы пациенток, победивших миому и фибромиому. Есть сведения об эффективности настоя календулы при сбоях менструального цикла и климактерических расстройствах, а расслабляющие ванны с добавлением отвара справляются с приливами и другими вегетативными нарушениями в период менопаузы.

В профилактических целях календулу можно заваривать как чай. Напиток снижает уровень билирубина и патогенного холестерина, облегчает течение сердечно-сосудистых заболеваний и улучшает работу печени.

О народных рецептах можно почитать на сайте пасечника, вот ссылка на блог.

Настойка календулы и ее лечебные свойства

В гастроэнтерологической практике широко востребована настойка соцветий календулы на спирту. Обычно ее прописывают при таких жалобах:

  • гастрит

  • язва желудка и двенадцатиперстной кишки

  • колит

  • острая диарея

  • синдром раздраженного кишечника

  • холецистит

  • гипертоническая дискинезия желчевыводящих путей

Для полоскания горла и орошения миндалин при ангине и тонзиллите применяется только разведенная настойка календулы, иначе можно получить ожог слизистых оболочек. Это средство также используется для облегчения симптомов сердечно-сосудистой патологии:

  • гипертония

  • одышка

  • тахикардия

  • кардиогенные отеки

Неразбавленной настойкой прижигают нарывы, растирают суставы, обрабатывают раны и послеоперационные свищи. При неврозах она выполняет функции успокоительного: гасит чрезмерное возбуждение, снимает тревожность и помогает заснуть.

Лечебные свойства календулы при заболеваниях кожи

Ноготки высоко ценятся в косметологии. Из вытяжки календулы в смеси с вазелином готовят кремы и мази, облегчающие уход за жирной и чувствительной кожей. Маски и аппликации снимают воспаление и раздражение, устраняют комедоны и сужают поры. При угревой сыпи лечебные свойства мази и крема из календулы особенно актуальны: гнойнички заживают быстро, не оставляя шрамов.

Для устранения жирного блеска косметологи советуют протирать лицо слаборазведенной настойкой (1:10) или лосьоном с добавлением экстракта календулы. Компресс с вытяжкой из ноготков ослабляет зуд при аллергических высыпаниях и укусах насекомых. При себорее волосистой части головы можно ополаскивать волосы слабоконцентрированным настоем, а свежим соком ноготков сводят веснушки и пигментные пятна.

Положительно оцениваются и лечебные свойства семян календулы – источника глицеридов лауриновой и пальмитиновой кислот. Из них получают ароматическое масло, которое качественно обеззараживает, но не сушит кожу, поэтому его назначают маленьким детям при опрелостях, экземе и дерматитах.

Масло календулы подходит для обработки деликатных зон при таких проблемах, как ячмень, блефарит, геморрой, трещины на губах, пятках, сосках, в области ануса и т. д. Курс масляных масок стимулирует выработку коллагена, держа в тонусе зрелую кожу. Разносторонние свойства масла календулы позволяют использовать его как общеукрепляющую пищевую добавку.

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mavit
Автор: mavit Апрель 22, 2018 02:29
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