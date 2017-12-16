КАСКО и ОСАГО – что лучше?

Особенности разных видов страхования

Ежегодно автомобилист сталкивается с необходимостью застраховать свою машину. Рынок услуг предлагает несколько вариантов защиты: ОСАГО и КАСКО. Чем выше стоимость автомобиля, тем внимательнее необходимо отнестись к выбору компании и виду защиты.

Например, на автомобиль можно купить ОСАГО онлайн всего за несколько минут. Рассмотрим внимательнее страхования автомобилей.

Во-первых, одно из основных различий – ОСАГО – обязательное страхование, в то время как КАСКО – добровольный выбор водителя, и за его отсутствие не предусмотрено штрафов и иных наказаний.

Во-вторых, обязательное страхование предусматривает защиту вашей ответственности перед другими участниками дорожного движения. То есть, пересаживаясь на другое транспортное средство, вы все равно находитесь под охраной. КАСКО защищает только вашу машину (если иное не предусмотрено договором страхования).

Оформив ОСАГО онлайн в Ростове-на-Дону, вы сможете получить страховое возмещение, если окажетесь потерпевшим в дорожно-транспортном происшествии. Если вина будет признана за вами, то страховая компания за вас внесет сумму, которая оговорена вашим договором. Если вдруг суммы покрытия не хватит для возмещения ущерба, то придется доплатить из собственного кармана. Но, на такие случаи предусматривается ДОСАГО, которое предполагает расширение суммы страхового покрытия.

Большим преимуществом добровольного полиса является то, что перечень внешних воздействий значительно расширен. Если обязательное страхование возмещает ущерб только при ДТП, то по полису добровольной защиты можно получить полное возмещение при повреждениях от хулиганов или стихийного бедствия, и даже при угоне. Денежное возмещение значительно выше, как и скорость обработки заявки.

Но, стоит отметить, что обязательная защита автогражданской ответственности на то и обязательная, что его ничем не заменить. КАСКО даст вам дополнительную защиту, но не освободит вас от процедур, которые определены законом. Оформив обе услуги в одной компании, вы можете получить дополнительную скидку до 10%.

Многолетняя практика показывает, что самый надежный вариант – оформить оба полиса, если позволяет финансовое положение. Отказаться от обязательного требования закона можно, но это чревато штрафами и другими наказаниями. КАСКО вселяет дополнительную уверенность и позволяет не переживать за свой автомобиль, особенно если его стоимость стала значительным ударом для вашего бюджета.